Testujemy Paradox Ergo Milano Pro Grey w akcji!

Gdy żar leje się z nieba trudno jest wysiedzieć w miejscu. Paradox Chairs udało się połączyć wygodę, elegancję i… przewiewnosć, która przydaje się przy całodniowej pracy przy biurku.
Biorąc pod uwagę aurę za oknem, nawet siedzenie w klimatyzowanych pomieszczeniach potrafi być niesamowitym wyzwaniem dla wszystkich. Tym bardziej, jeśli chcielibyśmy połączyć wygodę, możliwości oraz pewnego rodzaju przewiewność, która przydaje się w ekstremalnych warunkach nie tylko dla gamingowych wyjadaczy.
Czy fotel ergonomiczny Paradox Ergo Milano Pro Grey sprawdza się w warunkach bojowych? Trzeba przyznać, że zdecydowanie lepiej niż mogłoby się wydawać.
Jak na miejscami lekki fotel, to i dość ciężki jest…
… ale głównie dlatego, że najwięcej z tego wszystkiego waży dość zaawansowane siedzisko. Zanim jednak do tego, po kolei.
Jeśli chodzi o wymiary Paradox Ergo Milano Pro Grey, to całość wygląda następująco:
Wymiary całkowite – 73 cm x 65 cm x 48 cm.
Waga fotela – 26,5 kg.
Rekomendowany wzrost – od 165 cm do 195 cm.
Maksymalne dociążenie – 135 kg (siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację bez opadania, wytrzymujący nacisk nawet do 150 kg).
Maksymalny kąt odchylenia oparcia – 135 stopni.
Po złożeniu sam fotel sprawia wrażenie dość dużego, nie tyle ze względu na poszczególne elementy, ile na jego kształt – futurystyczna budowa w połączeniu z szarymi/srebrnymi elementami sprawia wrażenie sporej, a jednocześnie solidnej konstrukcji. Co ciekawe, dodatkowym elementem całej budowy są specjalne rączki, które możemy wykorzystać albo do przesunięcia fotela z miejsca na miejsce, albo do powieszenia bluzy czy innego elementu garderoby.
Natomiast wracając do wagi fotela, rzeczywiście, patrząc na jego wymiary oraz zastosowane materiały (postawienie na aluminium, lekką siatkę oraz elementy z tworzywa sztucznego, które również sprawiają wrażenie solidnych), ta lekkość bardzo pomaga w składaniu fotela w całość. Jest bowiem spora szansa, że nawet próbując zrobić to samemu, bez problemu powinniście sobie dać radę bez kombinowania.
Wrażenia z siedzenia – nie czuję, jak rymuję
Największym plusem fotela Paradox Ergo Milano Pro Grey jest łatwość złożenia, mimo że mogłoby się wydawać, że będzie w nim wiele różnych elementów, które należy brać pod uwagę przy tego typu konstrukcjach, np. instalacja podłokietników, podnóżka itp. W tym przypadku fakt, że większość elementów bezproblemowo da się włożyć, a dołączony kluczyk przydaje się tylko i wyłącznie do zamontowania oparcia, jest świetnym argumentem dla tych, którzy nie lubią bawić się w składanie meblowych puzzli rodem ze szwedzkich sklepów.
Z drugiej strony jednak, mimo że nie potrzebujemy do złożenia tego fotela aż tak bardzo instrukcji, zabrakło w niej jednego elementu – konkretów dotyczących wszystkich możliwości, jakie oferuje fotel Paradox Ergo Milano Pro Grey. Zwłaszcza że dla początkującego użytkownika mnogość różnych wajch oraz pokręteł może wywołać zakłopotanie w ramach włoskiego systemu Donati, gdy nagle zamiast podnieść fotel, przechylamy oparcie. Dlatego też ten jeden element prawdopodobnie zmieniłbym głównie w instrukcji obsługi, co jest tak naprawdę szczegółem. Z czasem idzie się nauczyć wielu elementów związanych z nim, a jest również duża szansa, że prawdopodobnie raz ustawiony fotel będziecie mieli bardzo długo.
Z kolei jeśli chodzi o same wrażenia z korzystania z Paradox Ergo Milano Pro Grey, to muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością wykonania oraz wygodą, która z czasem również się ujawniła.
GramTV przedstawia:
Co prawda, wyżej podpisany lata „ciężkości” ma już zdecydowanie za sobą i nie było możliwości sprawdzenia, jak fotel od Paradox Chairs zachowuje się pod o wiele większym ciężarem (ponad 135 kg), ale i tak muszę przyznać, że przy moich gabarytach, czyli około 105 kg oraz 185 cm wzrostu, świetnie sprawdza się w codziennych działaniach biurowo-gamingowych, jeśli weźmiemy pod uwagę około 8 godzin siedzenia przed ekranem z przerwami. Miejsca jest wystarczająco sporo, a regulowane podłokietniki pomagają ustalić odpowiednią wysokość i kąt, pod którym mają one zbiegać do środka lub rozchodzić się na boki, więc osoby nieco większe pod względem gabarytów powinny móc dostosować wszystko do swoich potrzeb.
Również jednym z elementów, które wymagają chwili „posiedzenia” na fotelu, jest fakt, że mesh sam w sobie wymaga, aby delikatnie dostosował się do naszego ciała. Na samym wstępie bowiem zdarzało się, że co jakiś czas musiałem poprawiać się ze względu na ześlizgiwanie, mimo że udało mi się w odpowiedni sposób odsunąć siedzisko, aby pasowało też do mojej wysokości. Koreańska siatka wykorzystana w tym modelu fotela Paradox Chairs z czasem wyłapuje to ułożenie, które najbardziej nas interesuje. I tak jak wspomniałem również na wstępie o wyższych temperaturach, to tutaj zdecydowanie wybór tego typu fotela do codziennej pracy jest świetnym pomysłem, a dodając do tego możliwość postawienia jakiegoś wiatraka, zdecydowanie pomoże przetrwać trudniejsze momenty latem bez myślenia o spoconych plecach.
Natomiast biorąc pod uwagę pozostałe elementy fotela oraz możliwości dostosowania go pod siebie, np. pod względem regulacji wsparcia lędźwiowego czy też wykorzystania podnóżka, powinien dobrze pasować wszystkim tym, którzy wymagają od swojego fotela czegoś więcej niż tylko wygodnego siedziska. Głównie dlatego, że komfort przy dłuższych posiedzeniach jest zdecydowanie zauważalny i trudno przejść na coś bardziej standardowego.
Paradox Ergo Milano Pro Grey to fotel, który jakością i wygodą zaskakuje… ceną również.
Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że fotel Paradox Ergo Milano Pro Grey to produkt, który śmiało celuje już w półkę premium. Docelowo bowiem skierowany jest on do tych, którzy potrzebują przez dłuższy czas odpowiedniej wygody w miejscu pracy (czy też w pokoju gamingowym), dbając jednocześnie o odpowiednie schłodzenie w dość wymagających warunkach.
Obie te rzeczy bezproblemowo oferuje Paradox Ergo Milano Pro Grey, a możliwości dostosowania fotela do swoich potrzeb również są szerokie. Do tego stopnia, że rzeczywiście trudno przejść na coś tańszego, choć, powiedzmy sobie szczerze, najlepiej byłoby w takim wypadku wrócić do rozmowy o tym fotelu za rok czy dwa lata intensywnego użytkowania w systemie 8 godzin pracy 5 dni w tygodniu.
Dlatego też na ten moment chyba największym minusem jest cena, która przy takich meblach potrafi odstraszyć, ale patrząc również w stronę konkurencji, stosunek ceny do jakości oraz możliwości jest mniej więcej pośrodku — znajdą się bowiem fotele gamingowe spokojnie przebijające ponad 3000 zł za egzemplarz, a te poniżej 2000 zł zazwyczaj nie zawierają nic więcej poza podstawowymi opcjami. Także w kwestii foteli stawiających na ergonomię jest całkiem dobrze.
Z drugiej strony idzie za tym naprawdę dobra jakość, więc jeśli wytrzyma ona długi czas (Paradox Chairs również chwali się pięcioletnią gwarancją – odważnie!), to myślę, że ten zakup prawdopodobnie “odda” na dłuższym dystansie pod postacią wygody podczas codziennego działania, czy to w biurze, czy w domowym biurze.
Nadal jednak z mojej perspektywy każy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście w swojej pracy potrzebuje takiego udogodnienia.
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