Testujemy Paradox Ergo Milano Pro Grey w akcji!

Gdy żar leje się z nieba trudno jest wysiedzieć w miejscu. Paradox Chairs udało się połączyć wygodę, elegancję i… przewiewnosć, która przydaje się przy całodniowej pracy przy biurku.

Biorąc pod uwagę aurę za oknem, nawet siedzenie w klimatyzowanych pomieszczeniach potrafi być niesamowitym wyzwaniem dla wszystkich. Tym bardziej, jeśli chcielibyśmy połączyć wygodę, możliwości oraz pewnego rodzaju przewiewność, która przydaje się w ekstremalnych warunkach nie tylko dla gamingowych wyjadaczy.

Czy fotel ergonomiczny Paradox Ergo Milano Pro Grey sprawdza się w warunkach bojowych? Trzeba przyznać, że zdecydowanie lepiej niż mogłoby się wydawać.

Jak na miejscami lekki fotel, to i dość ciężki jest…

… ale głównie dlatego, że najwięcej z tego wszystkiego waży dość zaawansowane siedzisko. Zanim jednak do tego, po kolei.

Jeśli chodzi o wymiary Paradox Ergo Milano Pro Grey, to całość wygląda następująco:

Wymiary całkowite – 73 cm x 65 cm x 48 cm.

Waga fotela – 26,5 kg.

Rekomendowany wzrost – od 165 cm do 195 cm.

Maksymalne dociążenie – 135 kg (siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację bez opadania, wytrzymujący nacisk nawet do 150 kg).

Maksymalny kąt odchylenia oparcia – 135 stopni.

Po złożeniu sam fotel sprawia wrażenie dość dużego, nie tyle ze względu na poszczególne elementy, ile na jego kształt – futurystyczna budowa w połączeniu z szarymi/srebrnymi elementami sprawia wrażenie sporej, a jednocześnie solidnej konstrukcji. Co ciekawe, dodatkowym elementem całej budowy są specjalne rączki, które możemy wykorzystać albo do przesunięcia fotela z miejsca na miejsce, albo do powieszenia bluzy czy innego elementu garderoby.

Natomiast wracając do wagi fotela, rzeczywiście, patrząc na jego wymiary oraz zastosowane materiały (postawienie na aluminium, lekką siatkę oraz elementy z tworzywa sztucznego, które również sprawiają wrażenie solidnych), ta lekkość bardzo pomaga w składaniu fotela w całość. Jest bowiem spora szansa, że nawet próbując zrobić to samemu, bez problemu powinniście sobie dać radę bez kombinowania.

Wrażenia z siedzenia – nie czuję, jak rymuję

Największym plusem fotela Paradox Ergo Milano Pro Grey jest łatwość złożenia, mimo że mogłoby się wydawać, że będzie w nim wiele różnych elementów, które należy brać pod uwagę przy tego typu konstrukcjach, np. instalacja podłokietników, podnóżka itp. W tym przypadku fakt, że większość elementów bezproblemowo da się włożyć, a dołączony kluczyk przydaje się tylko i wyłącznie do zamontowania oparcia, jest świetnym argumentem dla tych, którzy nie lubią bawić się w składanie meblowych puzzli rodem ze szwedzkich sklepów.

Z drugiej strony jednak, mimo że nie potrzebujemy do złożenia tego fotela aż tak bardzo instrukcji, zabrakło w niej jednego elementu – konkretów dotyczących wszystkich możliwości, jakie oferuje fotel Paradox Ergo Milano Pro Grey. Zwłaszcza że dla początkującego użytkownika mnogość różnych wajch oraz pokręteł może wywołać zakłopotanie w ramach włoskiego systemu Donati, gdy nagle zamiast podnieść fotel, przechylamy oparcie. Dlatego też ten jeden element prawdopodobnie zmieniłbym głównie w instrukcji obsługi, co jest tak naprawdę szczegółem. Z czasem idzie się nauczyć wielu elementów związanych z nim, a jest również duża szansa, że prawdopodobnie raz ustawiony fotel będziecie mieli bardzo długo.

Z kolei jeśli chodzi o same wrażenia z korzystania z Paradox Ergo Milano Pro Grey, to muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością wykonania oraz wygodą, która z czasem również się ujawniła.