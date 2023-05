Testujemy Lenovo Tab P11 Gen 2!

Jeśli już wspominamy o komforcie to w przypadku Lenovo Tab P11 Gen 2 , który trafił do nas na testy mieliśmy do dyspozycji 128 GB pamięci wbudowanej oraz możliwość dodatkowego rozszerzenia jej dzięki karcie MicroSD aż do 1 TB . Za odpowiednią moc i wydajność urządzenia w aplikacjach odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99 o taktowaniu 2,2 GHz, a także 6 GB pamięci RAM pozwalające na sprawne przełączanie się między kilkoma aplikacjami odpalonymi w tle, korzystaniu z dwóch różnych w jednym momencie dzięki trybowi podzielonego ekranu lub też graniu w nieco bardziej wymagające gry mobilne w trybie wydajnościowym.

Po szybkiej konfiguracji podstawowych ustawień to, co robi bardzo pozytywne wrażenie to świetnie sprawdzający się 11,5 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2000x1200 i częstotliwością odświeżania 120 Hz zarówno w przypadku aplikacji bazujących na zdjęciach, jak i oglądaniu filmów czy graniu w gry . Mimo wszystko do obsługi takiego ekranu należy się przyzwyczaić pod względem wszelkich aplikacji bazujących na szybkim tworzeniu treści czy też odpowiadaniu na wiadomości czy maile. Głównie ze względu na fakt, że efektywne odpisywanie z wykorzystaniem obu dłoni tak, jak w przypadku smartfonów może wymagać większej wprawy. Tutaj zdecydowanie lepiej będzie się spisywał Lenovo Precision Pen 2(2023), który poprawi komfort pracy.

To, co momentalnie rzuca się w oczy w przypadku Lenovo Tab P11 Gen 2 to stylowo wykonane opakowanie oraz fakt, iż bardzo łatwo przystąpić do działania z tabletem. W zestawie znajdziemy również specjalny rysik Lenovo Precision Pen 2 (2023) oraz ładowarkę Quick Charge wraz z kablem USB-C będący standardem w większości urządzeń mobilnych.

Lenovo również zaznacza, iż urządzenie jest wyposażone w baterię 7700 mah i jest w stanie wytrzymać nawet do 10 godzin. na jednym ładowaniu w przypadku streamingu. Możesz oglądać ulubione filmy i seriale przez cały dzień. W naszym przypadku działając na kilku popularnych aplikacjach (Facebook, Twitter, Discord itp.) przy jednoczesnym podłączeniu do sieci poprzez Wi-Fi oraz słuchaniu muzyki na Spotify z pewnymi przerwami dotrwać do 8-9 godzin na jednym ładowaniu. Tutaj również warto zaznaczyć, że wraz z włączeniem nieco bardziej wymagających i obciążających gier ten czas skracał się mniej więcej o połowę, co jest w pełni zrozumiałe w zależności od używanych ustawień w aplikacji. Nie mniej jednak jest to całkiem dobry wynik biorąc pod uwagę chociażby topowe handheldy do grania dostępne na rynku. Mimo wszystko jednak warto jest mieć na względzie fakt, że grając w gry, które wymagają zdecydowanie mocniejszych mobilnych układów graficznych trzeba będzie pójść na pewne ustępstwa względem ostatecznych ustawień.

Dla kogo jest Lenovo Tab P11 Gen 2?

Tak naprawdę najłatwiej polecić Lenovo Tab P11 Gen 2 wszystkim tym, którzy potrzebują wielofunkcyjnego urządzenia, które świetnie sprawdzi się nie tylko do codziennej pracy i sprawdzania mediów społecznościowych, ale również będzie stanowiło za świetne centrum rozrywki dla całej rodziny. Bez względu na to czy będzie to oglądanie efektownych filmów, bajek czy też słuchanie ulubionej muzyki. Fani gier również powinni odnaleźć tutaj coś dla siebie, choć warto pamiętać o tym, że mimo wszystko nie każda topowa produkcja może działać na bardzo wysokich ustawieniach graficznych w pełni swoich możliwości. Dlatego też trudno jest polecić Lenovo Tab P11 Gen 2 typowym power userom.

Nie zmienia to jednak faktu, że cała reszta użytkowników poszukująca tabletowego all-roundera powinna być z niego bardziej niż zadowolona. Warto również pamiętać o tym, że Lenovo Tab P11 Gen 2 można spokojnie zaktualizować do Android 14, a Lenovo zapewnia również długie wsparcie sprzętu dzięki Android Upgrade Matrix.

Tablet Lenovo Tab P11 Gen 2 znajdziesz w sklepie Sferis.pl!

Materiał przygotowany we współpracy z marką Lenovo.