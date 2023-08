Spragnieni świeżych marek? Te powstające IP są największe - ranking TOP 10

Szczerze mówiąc miałem spory problem z tym tekstem, ponieważ oprócz ostatniej z wymienionych produkcji z żadną z pozycji nie było łatwo. Niestety jesteśmy w takim miejscu, w którym nowe IP to ogromne ryzyko i każdy duży deweloper oraz wydawca chce się skupić na rozwijaniu tego, co gracze już dobrze znają i kochają. Nie są to więc dobre czasy dla świeżych pomysłów na marki. Nie oznacza to jednak, że nic ciekawego nie dało się znaleźć.

Poniższa dziesiątka ma więc w sobie kilka bardzo intrygujących pozycji. Kto wie, może któreś z tych nowych IP stanie się w najbliższych latach kluczową pozycją na rynku. W przypadku lidera wydaje się to niemal pewne. Przed całą resztą jednak sporo pracy do wykonania, aby przekonać do siebie graczy. Może się uda.

10. Lies of P

Według wstępnych planów miało tutaj znaleźć się Phantom Blade Zero, ale ostatecznie uznałem, że ze względu na korzenie tej marki trudno mówić o niej jako nowym IP. Co innego Lies of P. Tutaj nie mamy jednak zupełnie świeżego świata. Round8 Studio opierało się na dobrze znanej historii Pinokio. To jednak tylko pewna podstawa, która w finalnym produkcje wygląda zupełnie inaczej i ma swój unikatowy charakter. Nie mówimy więc o growej adaptacji, a produkcji inspirowanej tą bajką. Zresztą nawet gameplay oparty o mechaniki znane z gatunku soulslike sprawiają, że nie jest to nic przeznaczonego dla młodszych odbiorców. Ciekawą kwestią pozostaje też to czy Game Pass znacząco pomoże wypromować to IP. Jeśli Lies of P nie zabraknie jakości, może powstanie coś nowego i bardzo interesującego.

9. The Thaumaturge

Pierwszy (i nie jedyny!) polski akcent w zestawieniu. The Thaumaturge to nowa duża produkcja od ekipy Fool’s Theory, która stworzyła Seven: The Days Long Gone oraz pomagała przy Divinity II i Baldur’s Gate III. W swojej nowej grze deweloper pozostaje przy gatunku RPG w klasycznym wydaniu. Historia przenosi nas do wielokulturowej Warszawy samego początku XX wieku. W The Thaumaturge dominuje jednak temat okultyzmu oraz demonów, które mieszają w opowieści i biorą czynny udział w walce. Ta niecodzienna tematyka może być siłą nowej produkcji Fool’s Theory. Jak będzie przekonamy się pod koniec tego roku. W projekt mocno zaangażowało się 11 bit studios, a więc tym bardziej oczekiwania będą duże. Mam tylko nadzieję, że po ewentualnym sukcesie deweloper nie odstawi na bok uniwersum The Thaumaturge na rzecz The Witcher: Remake.

8. Rise of the Ronin

Po wielkim sukcesie Ghost of Tsushima Sony ponownie sięga po produkcję z japońskimi roninami. Rise of the Ronin również zaoferuje otwarty świat. Fabuła z kolei przenosi nas do okresu XIX wieku, w czasie którego upadło feudalne imperium. Pamiętajmy jednak, że jest to przede wszystkim akcyjne RPG, a więc to walka będzie stanowić główną atrakcję. Niestety wydawcą nie jest Sony (ma jedynie umowę na wyłączność dla PlayStation 5), a więc o rozbudowaną warstwę fabularną będzie nieco trudniej. Odpowiadające za grę Team Ninja oraz Koei Tecmo potrafią jednak dostarczyć świetny system walki. Jeśli i tym razem się uda, Rise of the Ronin pewnie zostanie z nami na dłużej.