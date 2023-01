Smartfon - jaki model wybrać i czym się kierować?

Smartfon jest urządzeniem, z którego dziś korzysta większość osób. Jest wiele modeli tego rodzaju telefonów. Dlatego podczas zakupu, istotne jest dobranie go do własnych potrzeb. Różnica jest nie tylko w cenie, ale i w parametrach.

Jak wybrać dobry smartfon?

Najlepsze smartfony wyróżniają najwyższe parametry. Często te modele są wodoszczelne, wytrzymałe na zarysowania oraz upadki. Najlepszy smartfon ma odpowiednią pamięć ram, dobry procesor, dużą pojemność baterii, ładowanie bezprzewodowe, wysokiej jakości aparat tylny i aparat przedni oraz moduł NFC. Od taniego modelu odróżniają go dodatkowe cechy jak szybkie ładowanie i płynne działanie. Pod adresem https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/smartfony znajdziemy różne telefony dotykowe, które mają ekran Super Amoled, wysoką rozdzielczość ekranu, dużo pamięci ROM i RAM oraz świetny procesor, co ma znaczenie, jeśli urządzenie ma służyć do pracy lub gier. Najnowsze zdobycze technologiczne oraz najnowocześniejsze rozwiązania oferuje smartfon rozkładany – Galaxy Fold od Samsunga, czy jego sztandarowa seria Galaxy S.

Czytnik linii papilarnych, dual sim, NFC– oraz wiele innych przydatnych funkcji

Telefon komórkowy ma wiele przydatnych funkcji. Jednak między modelami występują istotne różnice. Przed dokonaniem zakupu, warto wcześniej zapoznać się z poszczególnymi wariantami i wybrać ten, który odpowiada potrzebom użytkownika. Przykładowo, czytnik kart pamięci Microsd umożliwia zapisywanie i odczytywanie dokumentów, zdjęć, filmów, muzyki. Czytnik linii papilarnych pozwala autoryzować płatności czy logować się do telefonu. Dual SIM daje możliwość użytkowania dwóch numerów na jednym smartfonie, np. prywatnego i służbowego. Natomiast NFC pozwala, m.in. na dokonywanie płatności zbliżeniowych. A z kolei indukcja w urządzeniu daje możliwość ładowania bezprzewodowego.

Jaki wybrać telefon komórkowy?

Wybór telefonu zależy od tego, komu i do jakich celów ma służyć. Jeśli użytkownikowi zależy na dużym wyświetlaczu, musi sprawdzić jaka jest przekątna ekranu. Warto wybrać wzmocniony model. Obudowa powinna być wykonana z metalu i aluminium Bardzo ważna jest pojemność akumulatora. Im lepsza bateria, tym rzadziej trzeba ładować urządzenie. Wiele też zależy od tego, jak będzie użytkowany. Jeśli ma służyć do gier i oglądania filmów, szybciej będzie się rozładowywał, więc na ten czas musi wystarczy baterii. Niektóre telefony komórkowe mają możliwość podłączenia głośników bezprzewodowych i słuchawek przez gniazdo jack 3,5 mm. Jeśli użytkownikowi zależy na wirtualnej rzeczywistości, czyli korzystaniu z Gogle VR, powinien sprawdzić, czy dany model, daje taką możliwość. Można wybrać sprzęt średniej klasy Htc Desire, do odbioru poczty elektronicznej, pobierania plików, robienia dobrych zdjęcia i nagrywania video. Nie zawsze jest potrzebny telefon za kilka tysięcy zł.

Czy tanie smartfony są opłacalne?

Tanie smartfony dostępne na rynku mają system operacyjny Android, odbiornik GPS, dobry aparat główny. Pamięć wbudowana w markach: Huawei Nova, Huawei P Smart czy Motorola Moto E jest wystarczająca do obsługi. Przekątna ekranu jest w dowolnych rozmiarach, ale większy telefon daje lepszą widoczność. Nie trzeba inwestować w drogi sprzęt, jeśli ma służyć dziecku, nastolatkowi czy seniorowi, do dzwonienia, wysłania SMS i używania Internetu. Można go kupić za 500 zł. Zaletą jest prosta obsługa sprzętu, ponieważ nie ma w nim nic skomplikowanego. Poza tym łatwiej go zawsze wymienić na nowy. Dobrej jakości sprzęt jest zawsze w cenie. Starsze modele, niegdyś flagowe, po roku lub dwóch są w atrakcyjnych cenach, co warto wziąć pod uwagę.