Shift - jedyne podejście serii Need for Speed do symulacji

Co to oznaczało dla graczy? Przede wszystkim koniec bezmyślnej jazdy nastawionej jedynie na „gaz do dechy”. Nie ścigaliśmy się już po typowych ulicach miast, a tam gdzie najlepiej sprawdza się możliwości pojazdów, czyli na torach wyścigowych (swoją drogą na prawdziwych. EA postarało się o wykupienie licencji na wiele słynnych obiektów). Musieliśmy zatem uczyć się właściwej linii przejazdu po nitce toru, hamowania w odpowiednim momencie i we właściwy sposób. Shift w odróżnieniu od innych odsłon Need for Speed, miał możliwość zablokowania się kół przy zbyt mocnym użyciu hamulca, co doprowadzało do utraty jakiejkolwiek sterowności i wyjazdu w żwir. Podobnie sytuacja miała się także z przyspieszaniem. Utrzymanie dobrej linii w zakręcie oraz unikanie uślizgów wymagało odpowiedniego dozowania gazu, ale taka jazda po prostu przynosiła konkretne efekty. Ścinanie zakrętów, agresywne zachowania wobec rywali - to wszystko nie spotykało się z aprobatą, dlatego trzeba było podchodzić do wyścigów bardziej poważnie.

Rok 2009 był na swój sposób przełomowy dla marki Need for Speed, a także nieco szokujący dla samych graczy. Właśnie wtedy światło dzienne ujrzał Shift, który zrywał z dotychczasową tożsamością marki. Electronic Arts postanowiło oddalić się od zręcznościowego charakteru poprzednich części i zrobić krok w kierunku symulacyjnych wyścigów. Dwa lata później pojawił się Shift 2: Unleashed, który jest jedyną główną częścią serii bez „Need for Speed” w nazwie, a który skutecznie kontynuował założenia pierwszej odsłony. Choć dwójka jeszcze bardziej dopracowała model jazdy i zrobiła kolejny krok w stronę symulacji, obie gry są do siebie na tyle podobne, że w tym tekście postanowię o nich opowiedzieć jako o jednym bycie, wyszczególniając najciekawsze elementy obu produkcji.

Skoro mieliśmy klasyczne torowanie to i pojawiły się ustawienia samochodów. Nie były to zaawansowane opcje ala Gran Turismo, ale jak na Need for Speed to i tak bardzo dużo. Mogliśmy zatem odpowiednio dostosować nasz pojazd pod dany tor lub wyścig, nie tylko wymieniając części na lepsze, ale także ustawiając je we właściwy sposób. Oczywiście dało się grać bez grzebania w setupie, ale jeśli chcieliśmy być najlepsi to szukanie dobrych parametrów zawieszenia lub przełożenia skrzyni biegów było kluczowe. Można byłoby pomyśleć, że gracze przyzwyczajeni do maksymalnie zręcznościowych NFS’ów mogli się odbić od nowej propozycji EA, ale jak się okazuje, są to jedne z najlepiej ocenianych gier z serii. Sam przed pisaniem tego tekstu odświeżyłem sobie obie części i choć dzisiaj model jazdy odstaje od tuzów gatunku, tak nadal potrafią dać sporo frajdy i zwyczajnie wciągają.

Chcesz wiedzieć jak czuje się zawodnik na torze? Odpal Shift.

Ponowne odpalenie gier pozwoliło mi przypomnieć sobie o kilku ciekawych ficzerach, które być może dzisiaj nie powodują opadu szczęki, ale w latach 2009 i 2011 wręcz przeciwnie. Jednym z nich jest osadzająca się guma z opon na asfalcie co oczywiście dzieje się również w realnym życiu. Te drobinki ogumienia powodują, że asfalt staje się bardziej przyczepny i dokładnie to odwzorowano w Shiftach. Co ważniejsze, to działało! Nie był to jedynie wizualny aspekt rozgrywki. Faktycznie jazda po bardziej nagumowanych miejscach dawała odczuć lepszą przyczepność.

Inną świetną opcją był widok z kokpitu, a jeszcze konkretniej z kasku naszego kierowcy. Na pierwszy rzut oka to nic takiego, ale ten zawodnik poruszał głową w odpowiednich momentach. Oznaczało to, że podczas dojeżdżania do danego zakrętu, widzieliśmy to co kierowca robi na żywo – przekręcał głowę i zaczynał patrzeć w stronę szczytu zakrętu, czyli dokładnie tam gdzie chce się dostać. Z własnego torowego doświadczenia wiem, że jest to bardzo ważne w trakcie jazdy i ucieszyło mnie to, że twórcy pomyśleli o takim rozwiązaniu. Początkowo było trochę dziwnie się do tego przyzwyczaić, wszak 95% kamer z kokpitu w grach oferuje statyczny widok, ale gdy już to wyczułem to nie potrafiłem jeździć inaczej.