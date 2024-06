Rusza sezon targowy! Przewidujemy co mocnego pokażą polscy twórcy

Czerwiec to jak zwykle sezon targowy. W tym roku możemy liczyć na duże prezentacje od Microsoftu i Ubisoftu, a także Summer Game Fest, na którym w poprzednich latach Geoff Keighley lubił pokazywać sporo polskich gier. Do tego kilka innych, mniejszych konferencji. Czeka nas więc sporo do oglądania.

O ile People Can Fly ostatnio kasowało, tak Bloober Team znacząco zwiększył nakłady inwestycyjne na nowe projekty. Jest więc z czego wybierać. Szczerze mówiąc będę bardzo zaskoczony jeśli krakowski deweloper w czerwcu niczego nie ujawni. Tym bardziej, że niedawno zapowiadano rychłe ogłoszenia nowych gier. Niestety szanse na prezentację nowego, dużego tytułu są iluzoryczne. Mocno liczyłem, że w tym sezonie targowym zobaczymy Project C, nowy duży tytuł Bloober Team, ale w tym tygodniu niespodziewanie umowę wydawniczą wypowiedział Private Division.

Gra AAA tworzona dla Square Enix, głównie przez europejskie oddziały. W tym roku ograniczono skalę tej produkcji, co raczej może oznaczać że premiera odbędzie się szybciej niż później (wstępnie 2026 rok). Tutaj pokładam największe nadzieje na zapowiedź. Czy będzie to Outriders 2? Całkiem możliwe.

W ostatnim czasie People Can Fly słynie raczej z problemów i kasowania projektów, a nie nowych ogłoszeń. Nie oznacza to jednak, że nic tam nie powstaje. W piekarniku jest kilka tytułów, z czego wydaje się, że przynajmniej jeden może zostać ogłoszony.

Jak szeroka będzie polska reprezentacja? Na razie trudno powiedzieć, bo jesteśmy w dosyć specyficznym momencie. Otóż z dużych gier zapowiedziane są tylko już pokazany na State of Play Silent Hill 2, a także Frostpunk 2, The Alters i StarRupture. Te produkcje pewnie gdzieś się pojawią. Co z resztą? To już troszkę wróżenie z fusów. Mamy jednak całkiem sporo informacji, które pozwalają wierzyć że w tegorocznym sezonie targowych zostanie zapowiedzianych całkiem sporo polskich gier. Co konkretnie?

Duża gra tworzona do tej pory z Private Division. Umowa wydawnicza została jednak ostatnio rozwiązana, co praktycznie wyklucza zapowiedź. Wspominam o tym projekcie dla formalności, abyście wiedzieli że coś dużego jest w piekarniku. Project C to nowe IP, należące do Bloobera. Prace są na zaawansowanym stadium, a ogłoszenie miało mieć miejsce w tym roku. Teraz jednak plany mogą się zmienić.

Project M

Gra tworzona przez Draw Distance na zlecenie Bloober Team. To pierwszy produkt realizowany w nowej formule współpracy z zewnętrznymi deweloperami, który będzie wydany pod świeżym szyldem - Broken Mirror Games. Uwaga, Project M dedykowany jest ekskluzywnie platformom Nintendo. Można więc przypuszczać, że zapowiedź będzie mieć miejsce razem z ogłoszeniem następcy Switcha.

Pamiętajmy, że Draw Distance od dłuższego czasu pracuje z Paradox Interactive nad grą o roboczej nazwie Project Cardinal, która prawdopodobnie umieszczona jest w świecie Vampire: The Masquerade. Zapowiedź tego tytułu również powinna mieć miejsce niedługo, zwłaszcza że prace ciągną się nieco dłużej niż początkowo planowano.

Project R

Kolejna gra z segmentu 2nd party (jak Project M). Tym razem jest ona realizowana we współpracy ze Skybound Entertainment, właścicielem praw między innymi do The Walking Dead. Umowa licencyjno-wydawnicza została podpisana pod koniec 2024 roku, a premiera gry ma mieć miejsce w przyszłym roku.

Project I

Ostatnia gra realizowana dla Bloobera przez zewnętrzne studio. Jest nim Play with Fire, które podobnie jak Draw Distance znajduje się w grupie kapitałowej stworzonej przez krakowskich mistrzów horroru. Gra tworzona jest we współpracy z Metą i zmierza na VR. Będzie to tytuł oparty na licencji nabytej od Viacom International (m.in. Star Trek).

Projekty E i F

Dwie gry, o których wiadomo tylko tyle, że jedna powstaje we współpracy z dużą wytwórnią filmową. Project F początkowo tworzony był razem z Rogue Games, ale Bloober Team odkupił prawa wydawnicze i wyda ten tytuł samodzielnie. Zapowiedź w najbliższym czasie jest moim zdaniem realna.