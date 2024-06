Od dywidend do przeglądu opcji strategicznych. Rośnie rozwarstwienie polskiego gamedevu

Oczywiście jest to pewne uproszczenie, bo przy około 500 studiach deweloperskich w kraju różnych sytuacji jest bardzo dużo. Możemy jednak zauważyć, że pojawiają się dwie wyraziste i skrajne ścieżki. O ile pierwsza jest dosyć oczywista, tak druga to konsekwencja obecnej, trudnej sytuacji. To też pokazuje jak studia wykorzystały ostatni dobry okres. Jedni są bezpieczni, inni wpakowali się w poważne tarapaty.

Zacznijmy od przyjemniejszego tematu, czyli dywidend. W tym roku 11 polskich spółek giełdowych z branży gier wideo zdecydowało się na wypłacenie jej. Oznacza to przekazanie całego lub części zysku za zeszły rok akcjonariuszom. Świadczy to o stabilnej sytuacji finansowej, dużych rezerwach i dobrych perspektywach na przyszłość. Robią to tylko ci którzy wiedzą, że pieniędzy im nie zabraknie - nie tylko na bieżącą działalność, ale i inwestycje. Oczywiście nadal toczy się dyskusja czy w tej branży dywidenda jest właściwym rozwiązaniem. Są tacy prezesi, którzy uważają że zyski powinny być refinansowane. Inna sprawa, że to też ma swoje granice. Inwestować trzeba umieć, a wpakowanie się w zbyt dużą liczbę tematów wcale nie musi być rozsądne. Często więc lepiej wypłacić pieniądze akcjonariuszom, bo od tego też jest biznes - generować zyski dla jego właściciela.