Gąska to nowa komedia od Amazona. Za serial odpowiadają twórcy 1670 i The Office PL

Amazon zaprezentował pierwszy plakat i ogłosił obsadę nowego komediowego serialu zatytułowanego Gąska. Będzie to pierwszy polski serial fabularny od platformy Prime Video. Produkcja przedstawi losy zafascynowanego Ameryką Włodka, który jest szefem franczyzowego supermarketu na przedmieściach jednego z polskich miast. Możemy więc spodziewać się humoru rodem z The Office PL, czy 1670 od Netflixa. Szczególnie dlatego, że twórcy wspomnianych dwóch komediowych hitów pracują nad serialem dla Amazona. Poniżej zobaczycie plakat i zdjęcia Gąski.

Foto: Prime Video

Gąska – pierwsze szczegóły, plakat i zdjęcia z nowego polskiego serialu Amazona

Gąska to komediowa opowieść́ w duchu feel good o grupie pracowników franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Sklep należy do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy - Włodka, zafascynowanego Ameryką i wszystkim, co amerykańskie. Biznesowymi i życiowymi idolami Włodka są Elon Musk i Mark Zuckerberg. Cytując swoich mistrzów, Włodek próbuje zarządzać zespołem pracowników, udowadniając, że w grupie wszystko jest łatwiejsze, a przynajmniej zabawniejsze.