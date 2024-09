Recenzja The Plucky Squire - Odpowiedź na brak kreatywności w grach

Platformówki są w kryzysie. Nie oszukujmy się. Mario od kilku lat nie otrzymał spektakularnej odsłony (chociaż kolejny gry nie są też złe). Raymana czy Little Big Planet nie uświadczymy. Mniejszych, ale wartych uwagi produkcji nie ma zbyt wiele. Nie wiem jak Wy, ale ja mam spory głód dobrego platformera - grywalnego, kreatywnego i pełnego radości. Warunki idealne dla pojawienia się nowego hitu. Czy jest nim The Plucky Squire? Jest i nie jest jednocześnie. To bez wątpienia najbardziej kreatywna i świeża platformówka od czasu… Little Big Planet (nie licząc Astro Bot, który wychodzi prawie w tym samym czasie). Ale czy uda się z tego zrobić nową markę, która zostanie z nami na dłużej?

Idea The Plucky Squire jest dosyć prosta. To ożywiona książka z bajkami dla dzieci, z heroicznym głównym bohaterem, złym antagonistą i masą niesamowitych przygód. Wszystko jest przedstawione w nieszablonowy sposób, bo przejście z planszy na planszę zawsze związane jest z przesunięciem kartki w książce. Wygląda to oczywiście wspaniale, ale przyznacie, że to bardziej wizualny trick, a nie coś co wpływa na mechanikę. Co innego zwrot akcji, który widzimy na początku gry. Główny bohater ponownie pokonuje złego antagonistę, bo to jednak bajka dla dzieci i zawsze tak się musi skończyć. Wtedy jednak przeciwnik dokonuje magicznego ruchu, po którym nasz heros zostaje wyrzucony poza książkę. Pełniący w grze rolę mędrca starzec nie ma dobrych informacji dla bohatera. Jeśli nie wróci do niej i nie pokona antagonisty, ta stanie się nieciekawa i trafi na półkę. To spowoduje, że nie zainspiruje dziecka, w którego pokoju rozgrywa się akcja The Plucky Squire do tego, aby zostało rysownikiem i tworzyło nowe, wspaniałe książki dla najmłodszych. Stawka jest wysoka.

Wyrzucenie bohatera poza książkę to rozwiązanie, które robi ogromne wrażenie. To wszystko działa dosłownie tak jak napisałem. Gra ma dwie warstwy - książka, po stronach których przemieszczamy się i “prawdziwy” świat, na którym jest ona płaska, a my skaczemy po przedmiotach ustawionych na biurku. Nie mam takiej wiedzy, aby to precyzyjnie ocenić, ale myślę że technologicznie przeskakiwanie z jednego wymiaru do drugiego było sporym wyzwaniem. W szczególności dla małego, niezależnego zespołu All Possible Futures. Jestem pod ogromnym wrażeniem ile udało im się wykonać. Wskakiwanie i wyskakiwanie z książki odbywa się płynnie przy pomocy specjalnych portali i stanowi jeden z kluczowych elementów rozgrywki. Z tą mechaniką związane są jeszcze inne rozwiązania. Aby je opisać musimy jednak powiedzieć kilka słów o tym jak nieprzewidywalna potrafi być rozgrywka w The Plucky Squire.

Pamiętacie taką grę jak Comic Jumper? Ona rozgrywa się na kartach komiksu. Cechą charakterystyczną produkcji zespołu Twisted Pixel jest bardzo nieprzewidywalna rozgrywka, czego symbolem są chociażby ciągłe zmiany perspektywy. W The Plucky Squire mamy to samo, ale w znacznie większej skali. Na przykład na chwilę wskakujemy do kubka i latamy po jego ściankach małym samolocikiem oraz niszczymy przeciwników jak w klasycznej grze arcadowej. Zmiany kamery w samej książce to standard. W sekcjach na biurku możemy też wykorzystać portal, aby wskoczyć w jakąś płaszczyznę (np. naklejoną na ścianę) i w niej coś zrobić. Łączenie świata książki z prawdziwym odbywa się non stop i sprawia, że gra stale się zmienia, przy okazji zaskakując na każdym kroku. Nie przypominam sobie kiedy ostatnio widziałem tak wiele kreatywnych pomysłów wywracających rozgrywkę do góry nogami. Nawet po wyskoczeniu z książki możemy sami przewracać kartki, a nawet podnosić ją i tym samym przesuwać niektóre przedmioty. Poziom interakcji jest niesamowity.

Maksymalny poziom kreatywności

Na tym liczba kreatywnych pomysłów nie kończy się. W jednej z walk rozgrywka zamienia się w turówkę. Z pewnym bossem walczymy za pomocą łuku niszcząc nadlatujące pociski. Zresztą takie pojedynki zawsze totalnie wywracają gameplay do góry nogami. Liczba mini-gierek (chociaż słowo mini nie zawsze jest adekwatne) jest ogromna. Oczywiście trzon The Plucky Squire to bardzo proste skakanie i ciachanie mieczem. Samo to nie jest niczym niezwykłym. Liczba dodatkowych, kreatywnych pomysłów sprawia jednak, że ciężko się w tej grze nudzić. Do tego trzeba dodać bardzo sensowne proporcje walki, platformówki i zagadek. Te ostatnie towarzyszą nam bardzo często. Zazwyczaj nie są trudne i regularnie związane z wychodzeniem z książki. Czasami aby dostać się w inne miejsce, innym razem aby przewrócić kartkę czy przesunąć jakieś przedmioty.