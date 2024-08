Obiecujące The Plucky Squire z datą premiery. Platformówka wkrótce trafi w ręce graczy

Poznaliśmy datę premiery The Plucky Squire. Nowy zwiastun już w sieci

W lipcu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay trailer obiecującej gry od All Possible Futures. Nie poznaliśmy jednak wówczas daty premiery platformówki, ale oczekujący na The Plucky Squire mogą mieć teraz powody do zadowolenia. Deweloperzy ogłosili bowiem, że tytuł zadebiutuje już 17 września 2024 roku.

Jeśli zaś chodzi o samą grę, ta pozwoli „przeskakiwać” graczom pomiędzy dwu- i trójwymiarowymi światami. Na zainteresowanych czeka nie tylko możliwość rozwiązywania zagadek i przeżywania różnych przygód, ale także korzystania z plecaka odrzutowego czy stawiania czoła miniwyzwaniom. Nowy zwiastun, który zdradza datę premiery The Plucky Squire, znajduje się na dole wiadomości.