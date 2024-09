Dziś premiera oryginalnego The Plucky Squire. Zobaczcie intrygujący zwiastun

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj ma miejsce premiera nowej przygodowej gry akcji - The Plucky Squire . Zwiastun produkcji, tak samo jak część gameplaya, został zrealizowany jako pokaz trójwymiarowej książki dla dzieci. Jest to bardzo oryginalny pomysł i zdecydowanie pasuje do klimatu, jaki twórcy zamierzali stworzyć wokół tytułu.

Jak wspomnieliśmy, The Plucky Squire zostanie dzisiaj udostępnione na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz komputery osobiste. Jest to debiutancka produkcja studia All Possible Futures wydana przez Developer Digital odpowiedzialnego m.in. za bardzo ciepło przyjęte Cult of The Lamb. Poniżej prezentujemy zwiastun premierowy The Plucky Squire.