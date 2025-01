Recenzja Sniper Elite Resistance - Allo, Allo!

Tutaj można byłoby mocno marudzić – że znowu ta Francja, że bohater inny, że brakuje powiewu świeżości. I byłoby w tym trochę racji, bo jednak Sniper Elite Resistance bardziej przypomina coś w rodzaju samodzielnego dodatku niż pełnoprawnej odsłony serii, a i to stwierdzenie nie do końca oddaje to, czym ta gra jest.

A tego pana to już chyba znamy…

O ile Harry Hawker jako główny bohater Sniper Elite zalicza swój debiut, to prawdę mówiąc już mieliśmy okazję poznać Brytyjczyka w poprzedniej grze z serii. Może głównie jako postać do grania w kooperacji, ale czego by nie mówić, to w niej był. Tym razem jednak Hawker ma za zadanie wspierać działania ruchu oporu we Francji przy okazji robiąc wszystko, aby zneutralizować kolejną próbę stworzenia superbroni przez nazistów.

I przyznam, że o ile na samym początku rozgrywki główny bohater wydawał mi się może nie tyle nijaki, a… zwyczajnie nie był Fairburnem, tak z czasem polubiłem ten pewien brytyjski charakter oraz bardzo specyficzne „gadanie do siebie”, które ma graczowi podpowiedzieć, co wypadałoby zrobić. Oczywiście jeśli chodzi o pozostałych bohaterów, to właściwie tutaj nie istnieją. Co prawda przywódczyni ruchu oporu podsumowuje to i owo w cutscenkach, ale ostatecznie jest to tylko tło do tego, co najważniejsze później w rozgrywce.

Co do struktury misji, to również jest ona niezwykle podobna do tej ze Sniper Elite 5 – nadal misje to dość spore obszary z kilkoma zadaniami głównymi oraz pobocznymi, a także całą masą rzeczy do odkrycia np. warsztatami, które dają dodatkowe możliwości modyfikacji broni czy listami wojennymi.

Jednak jakby spojrzeć na całość, to jest kilka drobnych elementów, które wyróżniają Sniper Elite Resistance w bezpośrednim porównaniu z poprzednią grą. Z pewnością jest to fakt, że pod względem uzbrojenia Hawker ma do dyspozycji o wiele inny arsenał niż Fairburne. Nadal znajdziemy tutaj ulubieńców graczy jak np. karabin snajperski Lee Enfield czy nawet Mosin Nagant, ale czuć, że chciałoby się mieć tutaj pełnię możliwości również ze Sniper Elite 5. Z drugiej strony natomiast na polu bitwy pojawia się kilka nowych jednostek, w tym gestapo, które błyskawicznie potrafi nas wykryć i zwołać posiłki.

Inną kwestią jest to, że w odróżnieniu od piątki delikatnie czuć, iż nie jest to odsłona stworzona w pełni przez ekipę Rebellion Developments. Ponieważ o ile w Sniper Elite 5 względem poruszania się po mapie oraz płynności rozgrywki było praktycznie idealnie, tak w Resistance Hawker potrafi czasami zaklinować się między schodkami, różnymi krawężnikami czy też zapomnieć jak się wspina na siatki. Podobnie jest w przypadku inteligencji przeciwników, których można o wiele łatwiej wkręcić, a Hawker może zamienić się w totalnego nożownika. Nie mówiąc o już o tym, że z jakiegoś powodu przeciwnicy dosłownie potrafią widzieć i strzelać przez bardzo grube ściany bunkrów (nie, nie mówimy o penetracji pocisków, bo to działa całkiem dobrze).

Podsumowując to trochę tak, jakby z poprzedniego Sniper Elite odjąć dziesięć czy piętnaście procent od ostatecznego doszlifowania. Na szczęście te problemy nie powodowały frustracji głównie ze względu na to, że część z nich potrafiła działać na moją korzyść, a powrót do ostatniego punktu zapisu również nie był aż tak dużym problemem.