Paper Trail - recenzja. Urocza łamigłówka

Bo liczy się pomysł

Dzięki twórcom gier niezależnych wielokrotnie otrzymywaliśmy już perełki, które nie miałby szansę ujrzeć światła dziennego za sprawą wielkich korporacji. Wystarczy spojrzeć na ostatnie tygodnie, bo przecież w maju zadebiutowała ciekawa Indika (recenzję znajdziecie oczywiście na gram.pl), mieliśmy również okazję zagrać w niezwykle pomysłowe Heading Out, a to nie wszystko. Nie sposób wymienić jednak każdy ciekawy tytuł z ostatnich tygodni, dlatego warto przejść od razu do tematu niniejszego tekstu, czyli Paper Trail.

Jak wygląda rozgrywka?

Paper Trail to dwuwymiarowa gra logiczna, która na tle innych przedstawicieli tego gatunku wyróżnia się właśnie oryginalną koncepcją. Całość skupia się bowiem na składaniu kartek papieru (na każdym etapie możemy podejrzeć rewers, co niekiedy ułatwia rozwiązanie zadania) w celu przeprowadzenia kierowanej przez nas postaci z punktu A do punktu B. Wydaje się banalne, prawda? Początkowo faktycznie takie jest, ale bardzo szybko pojawiają się różnego rodzaju utrudnienia, w efekcie czego podczas rozgrywki niejednokrotnie musimy wysilić szare komórki, aby znaleźć rozwiązanie zagadki. Alternatywnie możemy skorzystać z wbudowanego w produkcję systemu podpowiedzi, który albo fragmentarycznie albo całościowo wskaże nam, jak powinniśmy złożyć daną kartkę papieru, by uporać się z łamigłówką i przejść dalej.