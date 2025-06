Nie tylko FIFA, czyli nadchodzą nowe gry sportowe - 10 gier, które wniosą powiew świeżości

Szokująca informacja na początek - FIFA wraca! Dokładnie tak, nowa gra piłkarska na licencji światowej federacji faktycznie powstaje i w tym tekście znajdziecie szczegóły na jej temat. Na tym jednak nie koniec mocnych ogłoszeń. W gry sportowe wchodzi też Nintendo, a także twórcy największych współczesnych sukcesów Legii Warszawa. Brzmi ekscytująco, prawda?

Dzisiaj będzie więc na sportowo. Przyjrzymy się nadchodzącym grom o piłce nożnej, deskorolce, sportach motorowych czy siatkówce. Uprzedzam jednak, że zestawienie nie będzie schematycznie. Pomijamy sprawdzone marki i koncentrujemy się tylko na nowych pomysłach – oryginalnych, niecodziennych i niekiedy mocno zaskakujących.

10 najciekawszych, nadchodzących gier sportowych

10. Mutant Football League

Zaczynamy od futbolu, ale, jakżeby inaczej, amerykańskiego. Jak przystało na mocno fizyczny sport, w rozgrywce spotkamy mutanty, które nie zatrzymają się przed niczym. Gameplay mocno przypomina Blood Bowl, który w tej tematyce zdążył zbudować solidną pozycję. Przed studiem Digital Dreams wysoko postawiona poprzeczka. Sama ładna grafika i brutalne starcia potworów nie wystarczą. Siłą gry ma być mocno rozbudowany komponent sieciowy, nastawiony przede wszystkim na rywalizację między graczami. Brzmi ciekawie, chociaż w Europie Mutant Football League wielkiej popularności pewnie nie zdobędzie.

9. Endurance Motorsport Series

Przechodzimy do sportów motorowych, które zawsze mogły się pochwalić wieloma ciekawymi grami. Kolejną będzie Endurance Motorsport Series. Jak sama nazwa wskazuje, główną atrakcją mają być długie i wymagające wyścigi wytrzymałościowe. Do tego twórcy stawiają duży nacisk na budowanie własnego teamu - to od jego umiejętności ma bardzo dużo zależeć. Połączenie elementów strategicznych oraz ścigania może się nieźle sprawdzić. Póki co nie znamy wielu szczegółów, ale Nacon na pewno postara się, aby stworzyć solidny tytuł. Na mocno konkurencyjnym rynku trzeba się postarać, aby osiągnąć sukces.

8. Inazuma Eleven: Victory Road

Pierwsza z kilku gier piłkarskich, o których tutaj przeczytacie. W dodatku wyjątkowa, bo oparta na mandze. Fani gatunku pewnie dobrze wiedzą czym jest Inazuma Eleven. Najnowsza odsłona to klasyczny RPG, w którym nie tylko rozgrywamy mecze, ale też skautujemy oraz trenujemy nowych zawodników. Ma ich być nawet 5,2 tysiąca. Prawie jak piłkarskie Pokemony. Warto zauważyć, że za produkcję odpowiada znane i cenione studio LEVEL5, które słynie nie tylko z przepięknej oprawy wizualnej w swoich grach, ale też wciągającej i rozbudowanej rozgrywki. Fani piłki nożnej, zwłaszcza wychowani na historii Tsubasy, powinni pamiętać o sierpniowej premierze.