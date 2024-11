Najlepsze piosenki w grach – 10 genialnych utworów napisanych na potrzeby gier

Porządny soundtrack to jeden z filarów dobrej reżyserii, narracji i budowania klimatu. Co do tego nie ma wątpliwości. Stworzenie rankingu dziesięciu najlepszych ścieżek dźwiękowych byłoby więc szalenie trudne. Co innego jeśli spojrzymy tylko na piosenki. Na potrzeby kilku tytułów powstały dedykowane utwory, które potrafiły zrobić sporą karierę.

Temat piosenek w grach wideo jest bardzo niszowy. Zwróćcie uwagę, że twórcy niechętnie korzystają nawet z licencjonowanych utworów, które często w filmach czy serialach robią niesamowitą robotę. Mimo wszystko powstało kilka świetnych piosenek, które warto docenić. Dzisiaj sprawdzimy, które były najlepsze. Będzie o czym poczytać oraz, wyjątkowo, czego posłuchać.

10 najlepszych piosenek w grach wideo

10. Snake Eater – Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Ranking zaczynamy od serii Metal Gear Solid. Już w intro gry mogliśmy poczuć, że Hideo Kojima szykuje coś jak na tamte czasy niezwykłego. Grę otwiera utwór Snake Eater w wykonaniu Cynthii Harrell. Muzykę skomponował z kolei Norihiko Hibino. Z jednej strony na pewno jest to bardzo ciekawy i ambitny sposób otwarcia gry. Z drugiej Snake Eater to hołd złożony klasycznym filmom szpiegowskim, z serią James Bond na czele. To zespołowi Hideo Kojimy na pewno udało się bardzo dobrze. Myślę, że tyle wystarczyło na to, aby znaleźć się na liście dziesięciu najlepszych piosenek napisanych na potrzeby gier wideo. Później będzie jeszcze lepiej.

9. Bioshock Infinite - utwór Will The Circle Be Unbroken

Melancholijny, ale też pełen emocji utwór, który perfekcyjnie wpasowuje się w klimat BioShock Infinite, jednej z najbardziej zawiłych i niezwykłych gier wideo w historii. Spokojna, ale też na swój sposób niezwykła piosenka ma również swoje backstory. W grze usłyszymy wersję, którą wykonują aktorzy podkładający głosy pod główne postacie w dziele Irrational Games. Na gitarze gra Troy Baker (detektyw Brooker) a śpiewa Courtnee Draper (Elizabeth). Efekt końcowy wygląda fantastycznie. Później powstały nowe wersje utworu Will The Circle Be Unbroken, między innymi w wykonaniu chóru. Uważam jednak, że oryginał jest zdecydowanie najlepszy.

8. Book of Demons - utwór Die, Demons Die!

Zakład, że nikt nie spodziewał się tej piosenki w zestawieniu? Poświęćcie jednak chwilę i posłuchajcie co przygotowało małe polskie studio Thing Trunk na potrzeby swojej debiutanckiej gry Book of Demons. Ważną jej cechą jest humor, który aż wylewa się z tekstu. Do tego łatwa i chwytliwa melodia. To sprawia, że słucha się tego z uśmiechem na ustach. Całość skomponował i przygotował Mariusz Błaszczak, jeden z najbardziej cenionych i doświadczonych kompozytorów w polskim gamedevie. Efekt robi spore wrażenie. Na tyle duże, że postanowiłem je docenić. Może dla niektórych nieco za wysoko, ale to pewnie efekt mojego sentymentu do Book of Demons.