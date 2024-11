Najlepsze kampanie w Call of Duty – 10 części, które najbardziej zapadły nam w pamięci

Kilka dni temu do sprzedaży trafiła kolejna odsłona Call of Duty. Jak co roku doczekaliśmy się szalenie dynamicznego multiplayera oraz równie efektownej kampanii dla pojedynczego gracza. Już po raz szósty studio Treyarch proponuje podserię Black Ops, która stanowi jeden z filarów popularności Call of Duty. Czy to jednak oznacza, że jest też najlepsza?

Kampanie w Call of Duty prezentowały różny poziom. Kilka było wyraźnie słabszych, ale w większości przypadków prezentowały bardzo wysoki poziom. Nie każdy jest fanem, ale trzeba przyznać, że jest ona wyjątkowa na skalę branży. Która część była jednak najlepsza? Trudny wybór, którego postaramy się dokonać z okazji premiery najnowszej części.

Oczywiście wybór 10 najlepszych kampanii w Call of Duty jest bardzo subiektywny, a więc zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach.

10 najlepszych kampanii w historii Call of Duty

10. Call of Duty: Modern Warfare

Zaczynam od Modern Warfare. Nic w tym zaskakującego skoro ta podseria doczekała się aż sześciu odsłon, w dodatku każda od Infinity Ward, które dla serii wykonało najlepszą robotę. Na bok zostawimy jednak pierwszą trylogię i zaczniemy do tej najnowszej. Ona jest mocno nietypowa, bo zaczęła się od świetnej części. To była w tamtym momencie wyjątkowo wysoko ceniona gra, która do serii wprowadziła sporo ciekawych zagrywek narracyjnych w scenkach przerywnikowych, głównie związanych z pracą kampery. Do tego kilka pełnych adrenaliny misji. Nie wszystko było perfekcyjne, ale jako całość powrót Modern Warfare udał się świetnie. Szkoda tylko, że kolejne dwie części były wyjątkowym rozczarowaniem. Dla nich w TOP 10 miejsca zdecydowanie nie ma.

9. Call of Duty: Advanced Warfare

Historycznie bardzo ważna odsłona, bo pierwsza samodzielnie stworzona przez Sledgehammer Games. Nowe w uniwersum studio postanowiło przenieść nas do nieodległej przyszłości. Dodatkowo postawiono mocny nacisk na historię, w której pierwsze skrzypce grał Kevin Spacey. Wyszło całkiem nieźle. Zamiast kolejnego wielkiego konfliktu zbrojnego mieliśmy silny wątek dominującej nad światem prywatnej korporacji militarnej. Do tego misje były pomysłowe i przyznam, że niektóre fragmenty wspominam do dzisiaj. Uważam wręcz, że w poprzedniej generacji konsol była to jedna z najlepszych części Call of Duty, pokazująca że Sledgehammer Games ma sporo jakości w kwestii technologii, tworzenia historii i projektowania widowiskowych misji.

8. Call of Duty: Black Ops 6

Zaskoczenie? Uznałem, że warto na liście 10 najlepszych kampanii w historii Call of Duty umieścić również świeżo wydane Black Ops 6. Powód jest dosyć prosty. W ostatnich kilku latach historie w serii stały na wyraźnie niższym poziomie. Pierwsze Modern Warfare po reboocie było bardzo dobre, ale kolejne części, tak samo jak Vanguard, furory nie zrobiły. Jako tako trzymał się Cold War, ale nie mówimy o niczym wybitnym. Black Ops 6 z kolei pokazało, że kampania w Call of Duty nadal może ekscytować. Kilka misji zdecydowanie zaprezentowało bardzo wysoki poziom i udowodniło, że designerzy w studiach Activision nadal mogą robić rzeczy świeże i odważne. Oby nie zapomnieli o tym w kolejnych latach.