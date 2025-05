Najlepsze gry o Marsie - 10 tytułów ze świetną kreacją Czerwonej Planety

Pozbawiona życia, niezbadana i szalenie ekscytująca - taka jest właśnie Czerwona Planeta. Mars budzi ogromne emocje w prawdziwym życiu, a jego eksplorowanie, a kiedyś może też zaludnienie, to jedne z największych ambicji ludzkości. Jak w tym wszystkim wyglądają gry wideo? Otóż… dość przeciętnie.

Planując ranking najlepszych gier o Marsie spodziewałem się jednak czegoś innego - znacznie większej liczby dużych, ciekawych tytułów. Zamiast tego otrzymałem bardzo różnorodny zestaw - od gier narracyjnych po strategie czy city buildery, aż po krwawe shootery. Teoretycznie jest z czego wybierać, chociaż prawdę mówiąc wysokiej jakości produkcji lekko brakuje. To bardzo ciekawy wniosek dla twórców gier. Mars ekscytuje, ale też nie jest często wykorzystywany w grach. Warto to nadrobić.

Tymczasem skupmy się na obecnie dziesięciu najlepszych grach o Marsie. Jaki tytuł jest Waszym ulubionym?

10 najlepszych gier o Marsie

10. Mars: War Logs

Zaczynamy od gry, która w momencie premiery wzbudziła całkiem spore zainteresowanie. Studio Spiders produkowało wtedy niskobudżetowe RPG, z mocno ograniczonymi mechanikami czy lokacjami. To nie są wielkie rzeczy. Mimo wszystko to właśnie Mars sprawiał, że gra miała ciekawy klimat. W połączeniu z interesującą fabułą sprawiło to, że obiektywnie kiepskie RPG zdobyło pewne grono sympatyków. Pamiętajmy jednak, że premiera Mars: War Logs to 2013 rok. Przez te 12 lat branża zmieniła się tak mocno, że granie w to dzisiaj może być problematyczne. Fani Marsa powinni jednak zaryzykować.

9. Rover Mechanic Simulator

Kompletnie zmieniamy klimat i przechodzimy do symulatora. Konkretnie rzecz ujmując - mechanika. Skoro jesteśmy na Marsie jako jeden z inżynierów na stacji badawczej, naszym celem jest konserwacja i naprawa łazików badających powierzchnię Czerwonej Planety. Gra oferuje sprawdzone mechaniki rozkładania maszyn na czynniki pierwsze, wymiany zepsutych elementów i testy sprawności. Nie ma tutaj wiele innowacji. Nie brakuje za to wartości edukacyjnej - sami twórcy twierdzą, że Rover Mechanic Simulator pozwoli nam poznać szczegóły budowy łazików. Za grę odpowiada polskie studio Pyramid Games, które po latach wróciło na Mars w grze Occupy Mars. Ta produkcja jest jeszcze we wczesnym dostępie i na razie wolę dać jej szansę na rozwinięcie skrzydeł.

8. Waking Mars

Zgodnie z wiedzą naukową na Marsie nie ma życia. A co jeśli mylimy się i kiedyś je odkryjemy? A co jeśli te stworzenia nie są zbyt przyjazne? Taki właśnie scenariusz zobaczymy w niezależnej grze Waking Mars. Uwięzieni pod powierzchnią planety musimy nie tylko pokonać przeciwników i uratować samego siebie, ale też podjąć kilka decyzji kluczowych dla losów planety. Mimo oszczędnych środków, mocno charakterystycznych dla sceny indie, Waking Mars cechuje się bardzo wysoką grywalnością oraz niesamowitą atmosferą. Dla fanów Marsa to bez wątpienia jedna z ciekawszych alternatyw, nawet jeśli na screenach gra nie wygląda zbyt okazale.