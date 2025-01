Najgorsze filmy 2024 roku. TOP 15 tytułów, których nie chcecie oglądać

Jeżeli więc macie jeszcze sporo filmów z 2024 roku do nadrobienia, to sprawdźcie poniższą listę, aby wiedzieć, jakich tytułów lepiej unikać. Co najmniej jeden tytuł może zaskoczyć, jako że stał się wielkim kinowym hitem, ale jeszcze przed wybiciem pierwszej godziny seansu, wiedziałem już, że to jedna z najgorszych produkcji, jakie przyjdzie mi obejrzeć w ubiegłym roku. Oberwało się także filmom z uniwersum Sony, a także podwójnie Panu Kleksowi. Zapraszam do sprawdzenia poniższej listy.

Wyróżnienia: Afraid, Sami swoi. Początek, Argylle Tajny szpieg, Przeklęta woda, Urojenie, Rebel Moon: część 2 – Zadająca rany, Fuks 2, Atlas, Puchatek: Krew i miód 2, Weteranka, Czerwone maki, Borderlands, Venom 3: Ostatni taniec, Miasteczko Salem, Szefowa.

15. Akademia Pana Kleksa

Zaczynamy od polskiej produkcji, a konkretniej jednego z największych rodzimych hitów ostatnich lat. Akademia Pana Kleksa znalazła sporo przeciwników, ale wyniki sprzedaży biletów udowodniły, że przygody Ambrożego Kleksa nadal przyciągają widzów. Szkoda jedynie, że w tak słabej produkcji, która za nic ma ciekawą historię, charyzmatycznych bohaterów, udany humor, czy wysokiej jakości efekty specjalne. Nic z tego nie znajdziemy w dziele Macieja Kawulskiego, za to sporo tu zapożyczeń z amerykańskiego kina, na czele ze zbyt dużą liczbą teledyskowo-reklamowych scen, które zostały wrzucone do filmu bez większej spójności z fabułą.

Foto: Next Film

Trzeba jednak pochwalić niezłą w głównej roli Antoninę Litwiniak, czy też kilka dobrych wizualnie scen, szczególnie we wnętrzu tytułowej akademii. Wtedy jeszcze miałem nadzieję, że Kawulski i reszta twórców wezmą sobie uwagi recenzentów i widzów do serca, dopracowując drugą część. Oglądając Akademię Pana Kleksa w styczniu 2024 roku nie mogłem przewidzieć, jak bardzo byłem w błędzie z marzeniami o udanej kontynuacji. Ale o tym na kolejnych stronach rankingu.

14. Strangers

Jeżeli miałbym wskazać jedną horrorową serię, której nie znoszę, to byliby to Nieznajomi. Ktoś mógłby się więc zapytać, po co katowałem się oglądaniem kolejnej części, chociaż szansę, że film jakkolwiek mi się spodoba, były nikłe? Jako osoba, która chce być na bieżąco z horrorami, po prostu nie mogłem pominąć również tej produkcji. Tym bardziej że była to tylko pierwsza część z obietnicą szybkiego wydania kontynuacji. Niestety drugiej odsłony nadal się nie doczekaliśmy, chociaż od premiery Strangers minie w maju już rok.