Koniec bezdomności w World of Warcraft planowany na przyszłą zimę

od tej:

Ano różni się ikonką domku, która została do niej ostatnio dodana w miejsce tajemniczej runy.

Po niej mamy już tylko nieznane, choć myślę, że następnym krokiem byłaby premiera dodatku Midnight pod koniec lutego, czego jeszcze nie wypada ogłaszać.

Tej ostatniej informacji zabrakło jednak w samej prezentacji, więc są to moje domniemania.

Nie zmienia to faktu, że farmienie na domki będzie miało nam zająć czas w zimowe wieczory. W ostatnim kwartale przed nowym dodatkiem sprzęt chyba nie będzie grał już takiej roli.

Zaoferowanie zbierania czegoś, co będzie miało znaczenie na przestrzeni tego i nadchodzących rozszerzeń wydaje się więc majstersztykiem, no chyba że wszystko będzie w item shopie.

Wówczas rozczarowany, acz nie zawiedziony, wrócę na premierę nowego dodatku, choć mam wrażenie, że jednak będzie co zbierać, choćby i w samym pre-patchu.

Ten zaś może mieć tym razem trochę inną strukturę, bo mamy do czynienia z zespołem trzech dodatków. Może okazać się, że gęsto napakowane The War Within przejdzie płynnie w równie rozhulane od startu Midnight.

Czy krótszy niż ostatnio dodatek byłby czymś złym? W moim odczuciu nie.

Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze przewidywania co do dalszego rozwoju sytuacji.