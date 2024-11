Wyjątkowe życie Ibelina - recenzja filmu dokumentalnego o graczu World of Warcraft. Gdy gra staje się azylem

Jest taki nurt w filozofii zwany transhumanizmem. Z grubsza opiera się ona na założeniu, że technologia, odpowiednio zastosowana i pokierowana, może służyć człowiekowi w pokonywaniu jego fizycznych i psychicznych ograniczeń. Transnhumaniści głęboko wierzą, że człowiek może żyć z maszyną w głębokiej symbiozie, że może dzięki nauce i technice czerpać z życia jeszcze więcej, niż zostało mu dane przez matkę naturę. Oczywiście transhumanizm, jakkolwiek dobrze prezentuje się na papierze, budzi też kontrowersje etyczne. Są jednak takie przypadki, w których technologia nie tyle poprawia życie, co wręcz wyciąga je z niebytu. Historia Matsa Steena to potwierdza.

Mats Steen dostał szansę dzięki technologii doskonale znanej na portalu gram.pl - komputerowej grze. Był norweskim graczem, znanym w świecie gry World of Warcraft jako Ibelin. Urodził się w 1991 roku, ale z krzyżem na plecach. Od dzieciństwa cierpiał na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Jest to nieuleczalna choroba genetyczna prowadzącą do stopniowego zaniku mięśni. Bohater tej opowieści co prawda trochę zdołał w życiu pochodzić, poczuł nawet smak edukacji wczesnoszkolnej i socjalizacji. Ale im starszy się stawał, tym mięśnie stopniowo odmawiały mu posłuszeństwa. Większość życia spędził na wózku inwalidzkim, a jego codzienność była ograniczona przez różne fizyczne bariery.

Gdy gra staje się azylem

Tak, dobrze przypuszczacie. Mats znalazł obszar, który pozwolił mu rozwinąć skrzydła. Pokochał gry, które jak sam podkreślał, stały się dla niego azylem, bezpieczną przestrzenią, w której mógł bez przeszkód prowadzić drugie życie. World of Warcraft stało się dla niego swoistym oknem na świat, gdzie mógł nawiązywać znajomości, przeżywać przygody i czuć się równym względem innych, a czasem nawet lepszym od nich. Jako Ibelin, Mats był aktywnym i lubianym członkiem społeczności WoW, gdzie zdobył przyjaciół z różnych krajów, z którymi grał i rozmawiał o swoim życiu. To w cyfrowym świecie po raz pierwszy się zakochał. To w nim nawiązał przyjaźnie. To w grze zrozumiał, co daje poczucie wspólnoty.

Historia ta stała się kanwą filmu dokumentalnego Wyjątkowe życie Ibelina autorstwa norweskiego dokumentalisty Benjamina Ree. Film miał swoją premierę na początku tego roku, ale od niedawna jest dostępny w bibliotece Netflix. Film zdobył na tegorocznym Sundacne dwie nagrody, w tym jedną, od publiczności, za najlepszy film dokumentalny. Temat filmu z miejsca wzbudził moje zainteresowanie, zwłaszcza, że lubię czasem pozwolić sobie na wciśnięcie hamulca i oddanie się nieco bardziej refleksyjnemu kinu. Film obejrzałem z zapartym tchem będąc głęboko poruszonym, ale muszę przyznać, że bardzo trudno jest mi go ocenić. Mam wrażenie, że wszystko w nim jest podporządkowane tragicznemu losowi bohatera i naszemu emocjonalnemu zaangażowaniu w tę historię. A umówmy się - nie da się przejść obok niej obojętnie, zwłaszcza, gdy a) ma się dzieci b) pamięta się czasy młodości i tego, że upłynęła one pod znakiem względnej beztroski c) lubi się grać w gry komputerowe.