Diablo Immortal i World of Warcraft łączą siły. Azeroth rozpętuje Odwieczną Wojnę w Sankturium

W Diablo Immortal już 13 listopada o godzinie 3:00 wystartuje specjalne wydarzenie zatytułowane Odwieczna Wojna. W ramach eventu połączą się światy Sanktuarium i Azeroth.

Dobrze was widzieć, awanturnicy! Świętujcie z nami 20 urodziny World of Warcraft podczas epickiego wydarzenia łączącego światy Azeroth i Sanktuarium: Odwieczna Wojna. Od 13 listopada, godz. 3:00, do 11 grudnia, godz. 2:59 czasu serwera możecie ruszyć na spotkanie przygody w stykających się światach Diablo Immortal i World of Warcraft. Przeżyjcie legendarne misje i zaciekłe bitwy, gdy dwa kultowe światy połączą się na ograniczony czas! Nie przegapcie tego spektakularnego wydarzenia!

Zjednoczcie siły z innymi awanturnikami i stawcie czoła Królowi Liszowi zasiadającemu na Mroźnym Tronie, walczcie na śmierć i życie w Bandyckim Dorzeczu i zdobądźcie nowy legendarny klejnot: Czaszka Mrozu. Szykujcie się do walki, albowiem ważą się losy Sanktuarium.

Witajcie w niesamowitym połączeniu światów Diablo Immortal i World of Warcraft – gdzie rodzą się legendy i wykuwa się przeznaczenie. – czytamy na oficjalnej stronie Blizzarda.