Nie opuścił lokacji startowej WoW, a osiągnął maksymalny poziom w dodatku War Within

Mówiono, że to niemożliwe, a jednak. To się znowu dzieje. Gracz, który nigdy nie opuścił lokacji startowej w World of Warcraft, dobił do maksymalnego poziomu w dodatku War Within.

Wcześniej informowaliśmy, że Blizzard w grze World of Warcraft wprowadził małe utrudnienia graczom chcącym szybko levelować. Są jednak tacy, których kompletnie to nie ruszyło. Słynny neutralny gracz z WoW, znany jako NeutralAgent, ponownie zdobył maksymalny poziom w nowym rozszerzeniu gry. Tym razem przestrzenią tego wyczynu był nowy dodatek do gry, pt The War Within. Gracz dobił do 80 lvl zachowując swój niezmienny styl – będąc postacią w pełni neutralną, skupiającą się głównie na zbieraniu surowców. Ile zajęło dobicie do maksymalnego poziomu graczowi NeutralAgent? NeutralAgent zyskała popularność, ponieważ od momentu wydania dodatku Mists of Pandaria w 2012 roku, zdecydował się nigdy nie opuszczać strefy startowej i pozostać neutralny, unikając wyboru strony w odwiecznej wojnie między Hordą a Przymierzem. Jak łatwo się domyślić, ten sposób przechodzenia gry wymagał wielkiej cierpliwości i był o wiele bardziej czasochłonny. Ale jednocześnie, przyczynił się do tego, że gracz zyskał uznanie wśród społeczności WoW za swój upór, konsekwencję i… skromność.

To unikalne podejście do gry przyczyniło się do tego, że gracz stał się legendą. Zamiast eksplorować świat i wykonywać typowe zadania, które mogłyby pozwolić mu szybko awansować, postanowił osiągnąć maksymalny poziom nie opuszczając strefy startowej Pandarenu. Warto dodać, że w tej małej części świata gry brakuje zadań, które mogłyby znacząco przyczynić się do zwiększenia doświadczenia. Aby zwiększyć swój poziom, NeutralAgent musiał więc zbierać zioła i wydobywać surowce. Kiedy Blizzard wydał dodatek The War Within w zeszłym tygodniu, wiele osób zastanawiało się, czy NeutralAgent nadal będzie wierny swojej zasadzie neutralności. Przypuszczenia się potwierdziły. NeutralAgent nie tylko nadal zbiera zioła, ale także ponownie osiągnął maksymalny poziom, kontynuując swoją neutralną filozofię. Dokładnie 2 września udało mu się osiągnąć poziom 80, spędzając łącznie 10 dni i 10 godzin na grindowaniu w The War Within.

Gracz zebrał pokaźne ilości roślin i minerałów, co pozwoliło mu powoli, ale systematycznie piąć się w górę poziomów. Ostatni poziom, czyli przejście z 79 na 80, zajął mu ponad dwie godziny intensywnego zbierania surowców. Można było obejrzeć ten wyjątkowy moment na nagraniu udostępnionym przez gracza, gdzie pokazuje swoją cierpliwość i determinację. Warto wspomnieć, że NeutralAgent nie jest jedynym graczem, który w neutralny sposób osiągnął poziom 80 w War Within. Jeden z graczy użył bardziej skomplikowanej, lecz szybszej techniki, polegającej na wykorzystaniu tysięcy kart z gry oraz licznych postaci, aby zdobyć maksymalny poziom w zaledwie 17 i pół godziny. Mimo że technicznie było to legalne i w pełni zgodne z zasadami gry, metoda NeutralAgent, z racji włożonego w nią wysiłku, jest uważana za bardziej autentyczną i godną szacunku przez wielu graczy.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.