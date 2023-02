Komputer na Endorfy Regnum 400 ARGB i Fortis 5 - i5-13400F + RTX 3060 Ti

Czy Endorfy Regnum 400 ARGB z Fortisem 5 ARGB mogą pochwalić się cichą i efektywną pracą? O tym więcej w materiale wideo poniżej.

Pomiary głośności pracy prezentowanego tu komputera zostały wykonane za pomocą procesora Intel Core i5-13400F oraz karty graficznej Gigabyte RTX 3060 Ti GAMING OC PRO.

Za zasilanie odpowiadał Endorfy Supremo FM5 Gold o mocy 750 W, działający praktycznie niesłyszalnie za sprawą wentylatora Fluctus 120, który został wykorzystany do chłodzenia jego komponentów.

Jak można zauważyć na wideo, podczas typowego scenariusza grania testowany PC nie przekroczył granicy 39 dBA, co zawdzięczamy dobrze wentylowanej obudowie i sensownemu chłodzeniu na grafice od Gigabyte.

W obciążeniu samym Cinebench R23 możemy za to zaobserwować pracę samego Endorfy Fortis 5 ARGB, który ze swoimi 6 rurkami cieplnymi i wentylatorem Fluctus 140 mm bez problemu radzi sobie z Intel Core i5-13400F. Nawet maksymalne, syntetyczne dociążenie wszystkich rdzeni do 100% nie doprowadziło do słyszalnej pracy tego wieżowego chłodzenia.

Myślę, że w wielu przypadkach takie pokaźniejsze modele wybiera się właśnie po to, by znacznie zwolnić pracę ich wentylatorów i tym sposobem uzyskać wyższą kulturę pracy.

GramTV przedstawia: