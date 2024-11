Jarosław Boberek – kameleon w ludzkiej skórze

Mateusz Kapusta: Co skłoniło Pana do pójścia drogą dubbingu? Czy to była Pana decyzja, czy może sugestia kogoś kto dostrzegł potencjał w Pana głosie?

Jarosław Boberek: Nie pamiętam czy ktoś mi zasugerował czy nie, to było tak dawno temu, ale jak każdy młody człowiek, szukałem różnych źródeł dochodu w swojej dziedzinie. Tutaj Ameryki nie odkryję, ale zawód aktora można uprawiać na wielu różnych polach i między innymi takim obszarem jest dubbing. Trafiłem do tego „świata” bez nadziei na jakieś większe sukcesy lub kontynuacje, ale jak widać wszystko dobrze się skończyło. Dubbing mnie pokochał, ja pokochałem dubbing i jesteśmy ze sobą już kawał czasu.

Jarosław Boberek

Rozmawiamy z Jarosławem Boberkiem o dubbingowaniu gier

Czy pamięta Pan swoje pierwsze zlecenie? Jak Pan je wspomina?

Nie przypomnę sobie czy to było moje pierwsze zlecenie, ale na pewno takim poważnym debiutem, który zapamiętałem był Osiołek Cadichon. Zagrałem tam kilka pobocznych postaci. Nie było wcale łatwo. Wtedy jeszcze wszystko nagrywało się na nośnikach magnetycznych i trzeba było się idealnie ze wszystkim wstrzelić. Tam, gdzie był oddech, pauza, chrząknięcie, cokolwiek, to wszystko musiałem powtórzyć w tym samym momencie. Możliwość popełnienia błędu była bardzo duża, a jeszcze ilu było bohaterów w danej scenie, tylu było aktorów i wszyscy musieli się idealnie zgrać przed mikrofonem. Jeszcze z mojej strony dochodził brak doświadczenia, ale udało mi się. Wtedy świętej pamięci Pani Maria Piotrowska, reżyserka dubbingu powiedziała do mnie: „Panie Jarosławie, świetnie, świetnie tylko… tutaj jeszcze trzeba coś zagrać”.

Teraz jak słyszę po latach pracy, jak ktoś mówi: „to Pan czytał…”, to w głowie mam odpowiedź: „tak czytałem, etykietę na słoiku albo jakąś książkę”. Tu jest właśnie ta różnica, to nie było zwykłe takie sobie czytanie, tylko jak mawiała Pani Piotrowska – tu trzeba było jeszcze coś zagrać, na tym w końcu polega aktorstwo.

Nagrania do poszczególnych produkcji tj. gry, filmy, czy audiobooki różnią się nieco od siebie. Skupmy się jednak na grach. Jak wygląda nagranie do takiej produkcji?

Mimo wspólnych mianowników faktycznie są pewne różnice. W przypadku gry, wszystkie kwestie postaci są wyodrębnione z całej produkcji w postaci plików dźwiękowych, jedna po drugiej, bez kontekstów. Nie mamy wglądu w sytuacje z których wyciągnięto te teksty. Często dołączone są do nich jakieś adnotacje, na przykład – „wzburzony i podenerwowany” – ale z kolei wzburzeń i podenerwowań może być sporo. Na ogół tyle wystarczy, żeby ogarnąć te kwestie jedna po drugiej, często już sam oryginał wystarczy, ale bywa też tak, że oryginału nie ma. Nie widzimy ekspresji postaci, nie wiemy, czy ona biegnie, spada, jedzie, leży, a każdą kwestię można wypowiedzieć inaczej w miliardach różnych sytuacji. Do tego dorzucamy „temperaturę” wypowiedzi, czyli wszystko co jest związane z psychologią sceny. Rozpiętość zachowań jest ogromna. Czasem można w dwóch różnych sytuacjach powiedzieć coś w taki sam sposób, dlatego im więcej otrzymujemy informacji tym lepiej.

Czyli łatwo jest o błąd?

Czasem nie mamy nawet oryginału głosu aktora, który dubbingował postać, wszystko jest grane na wyczucie, a później wychodzą w produkcji jakieś babole. Na przykład okazuje się, że intonacja wypowiedzi zupełnie nie pasuje do nastroju sytuacji, w jakiej znalazł się bohater. Gracze są później oburzeni i mówią: „kurczę, jak można było coś tak durnego zrobić?”. No, to właśnie z tego powodu czasem wychodzi coś nie tak jak trzeba i jest to nasza niezamierzona nieudolność.

Czy może Pan przybliżyć czytelnikom, którzy chcieliby poznać ten świat nieco od kuchni, czym różni się sposób nagrywania filmu od gry, bajki czy też audiobooka?

W przypadku gier, jeśli jest to filmik, to najczęściej wygląda to jak w dubbingu, czyli widzimy bohaterów, konfrontujemy się z tym co jest na ekranie. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, wszystko zależy od tego, gdzie są te kwestie wypowiadane, jak są użyte, czy widzimy postać czy nie. Możemy mieć ograniczenie czasowe, ale nie zawsze, wtedy nie ma znaczenia czy przeciągniemy daną kwestię, czy powiemy ją szybciej. Innym razem mamy tolerancję czasową, powiedzmy dziesięć procent, czyli możemy o ten margines powiedzieć coś szybciej lub wolniej, ale nigdy więcej niż rama czasowa. Są też kwestie, które są jeden do jeden i czas trwania naszej wypowiedzi musi odpowiadać temu co jest w oryginale, ale to co dzieje się pośrodku jest bez znaczenia. Ostatnie są setki i to już jest jak w dubbingu, czyli na sztywno jeden do jeden. Tam, gdzie jest pauza, tam ma być pauza. Tam, gdzie jest pociągnięcie nosem, to my też musimy pociągnąć nosem.

Jeśli chodzi o zwykły dubbing filmowy, mamy już obraz, oglądamy sekwencję w której występuje nasza postać, dzięki czemu więcej możemy się o niej dowiedzieć, lepiej ją poznać i to znacznie ułatwia zagranie roli. Audiobook to pełna swoboda, czysta interpretacja lektora.

Jarosław Boberek

Jak duży wpływ na nagranie ma reżyser?

Wpływ jest ogromny! W każdej pracy aktora reżyser jest niezbędny! Aktor potrzebuje trzeciego oka, ponieważ jest nieobiektywny. Aktor ma pojęcie o swojej pracy, prowadzi go talent, intuicja, doświadczenie, ale tak naprawdę trzecie oko, trzecie ucho wyłapie niuanse, które nam, odtwórcom ról umykają. Nie wspomnę już o tym, że my siebie inaczej słyszymy. Są przedsięwzięcia gdzie aktor, który bierze udział w jakimś spektaklu lub nagraniu jest jednocześnie reżyserem. A w grze? To właśnie reżyser pilnuje tych wszystkich kontekstów, dba o to, żeby postaci ze sobą naturalnie rozmawiały. Przecież każdy z nas nagrywa swoje kwestie indywidualnie, samotnie, a ktoś musi tym sterować, aby to współgrało.

Pan też reżyserował. Jak Pan czuje się w tej roli?

Byłem kilka razy w takiej sytuacji. Przede wszystkim jestem aktorem, oczywiście, że wolę grać, a to było dla mnie wyjście ze strefy komfortu. Często podchodziłem do tego bardzo asekuracyjnie. Wykręcałem się, że jestem głównie odtwórcą ról, że jeszcze mam na tym polu mnóstwo do zrobienia. Może trochę przesadzam, ale myślę, że zwyczajnie miałem wtedy cykora.

Ciekawość wzięła górę i otworzyłem kolejne drzwi. Lubię doświadczać, więc koniec końców dobrze było podjąć się takiego wyzwania, ale nadal podtrzymuję, że przede wszystkim jestem aktorem i to jest moje główne zajęcie. W ogóle w dubbingu, gdy jestem po obu stronach barykady, to nawet wymagam od realizatora aby ten czuwał i miał dla mnie konstruktywne uwagi, pomimo, że reżyseruję i gram w jednym. To jest bardzo pomocne.

Kiedyś powiedział Pan, że nie sztuką jest móc stworzyć nawet dwadzieścia różnych głosów, tylko żeby je utrzymać na równym poziomie przez całość nagrań. Panu wychodzi to świetnie, ale czy zawsze tak było czy jednak musiał Pan to z czasem wypracować?

Nie wiecie tak naprawdę jak mi to wychodzi, ponieważ zderzacie się z przepracowanym efektem końcowym (śmiech). Oczywiście, że łatwiej jest pracować z aktorem, który „trzyma” ten głos, ale przy dzisiejszych technologiach, wszystko w produkcji można w razie czego poprawić i to wiele ułatwia. Cały czas musimy mieć świadomość, że obcujemy z jedną i tą samą postacią. Dla wielu jest to trudne, dlatego trzeba tutaj wypracować balans. Znaleźć taki głos, którym będziemy się swobodnie poruszali, który będzie sprawiał wrażenie organicznego.

Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że głos który dobieramy, zwłaszcza jeśli jest wymagający, powoduje że nasz cały aparat głosowy dostaje potężnie w dupsko. Wtedy znowu trzeba sobie zadać pytanie – czy ja dam radę zagrać tyle materiału takim głosem? Jeśli to jest rozłożone w czasie to jeszcze jest okej, ale jeśli jest deadline i trzeba wszystko nagrać np. w jeden dzień, to nie ma siły. Cztery godziny, lub więcej, takiego prania dla strun głosowych nie pozostaje obojętne. Teraz najważniejsze i będę to zawsze powtarzał. Głos jest sprawą drugorzędną. Jakiś głos zawsze się znajdzie. Najważniejsza jest prawda wewnętrzna postaci. To dotyczy całego aktorstwa. Kłamliwy, nieprawdziwy aktor, przestaje nas interesować. Co z tego, że fajny sobie głos wymyślił jeśli gra jak drewno. To musi być autentyczne. Nie od każdego aktora wymaga się też, żeby był kameleonem. Niektórzy po prosty tego nie potrafią. Czasem to jest taki Clint Eastwood. Całe życie gra jedną rolę, ale przy tym jest piekielnie skuteczny.

Jarosław Boberek

