Jak się bać to w towarzystwie, czyli najlepsze horrory do co-opa - ranking TOP 10

Przełom października i listopada to zawsze okres zwiększonego zainteresowania horrorami. Kolejny więc raz przychodzę z pomocą i prezentuje tytuły, które warto przy tej okazji sprawdzić. Tym jednak razem nie będziemy omawiać całego gatunku. Wyjątkowo porozmawiamy o tych grach grozy, w których można się bawić z innymi graczami.

Kooperacyjnych horrorów jest całkiem sporo i wiele z nich osiąga niesamowite wyniki sprzedaży. Temat wzbudza więc ogromne zainteresowanie i nie zdziwię się, jeśli w najbliższych dniach wielu naszych Czytelników wybierze właśnie taką formę zabawy. Poniższe zestawienie może być więc świetnym sposobem na znalezienie czegoś ciekawego na tegoroczne Halloween.

Hunt: Showdown

Kojarzycie te wszystkie motywy szaleńca żądnego krwi grupki osób w stylu Piątku Trzynastego? No to wyobraźcie sobie to samo, ale tym razem ofiary są uzbrojone po zęby. Takie, w pewnym uproszczeniu, jest Hunt: Showdown. Aby rozwijać tę grę Crytek na dłuższy czas zniknął z radarów, ale niech to Was nie wprowadzi w błąd. Każdego dnia spora grupa osób gra i cieszy się dopracowaną oraz rozbudowaną rozgrywkę. Niemieckie studio przygotowało shooter PvPvE, z piękną grafiką i nieco mroczną tematyką walki z przeróżnymi potworami. Nie jest to jedyna gra akcji jaką przedstawię w tym zestawieniu. Na pewno jednak jest to jedna z najciekawszych opcji.

The Outlast Trials

Przyznam Wam, że gram w horrory, bo nie boję się ich. Strach to jednak nic przyjemnego. Jest jednak jedna seria, przy której czuję niepokój. To jest właśnie Outlast. Może to i dobrze, że najnowsza odsłona o podtytule Trials koncentruje się na zabawie w kooperacji. Fabuła opowiada o “eksperymentalnej” terapii pewnego szalonego terapeuty, w ramach której w kilkuosobowej grupie przechodzimy tytułowe testy. Celem jest oczywiście przeżycie. Klasycznie dla studia Red Barrels na najwyższym poziomie stoi grafika, animacje i efekty. Niemal jak w grach AAA. Gracze, którzy zdecydowali się na zakup wystawiają głównie bardzo pozytywne oceny. Cena nie jest może najniższa, ale jakość wiele wynagradza.

Phasmophobia

Niebywałe, że ta gra ciągle jest we wczesnym dostępie. Piszę tak, ponieważ popularność Phasmophobii jest szalona. To jeden z najbardziej dochodowych horrorów na PC w historii! Nie mówię tego na wyrost, bo potwierdzają to dane do jakich mamy publiczny dostęp. Produkcja studia Kinetic Games stała się w 2020 roku viralem i do teraz utrzymuje bardzo wysoką popularność. Gracze doceniają nieprzewidywalną i nieco straszną rozgrywkę polegającą na poszukiwaniu duchów w nawiedzonych domach. Obecnie sprzedawana wersja posiada też wsparcie dla VR, co jeszcze bardziej potęguje emocje. Mimo że Phasmophobia ciągle nie jest skończona, to nadal jedna z najlepszych opcji dla osób poszukujących kooperacyjnej gry na Halloween.