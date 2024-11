Gry w klimacie Dragon Age: Straż Zasłony - Alternatywy, które warto sprawdzić

Kurz po premierze Dragon Age: Straż Zasłony już opadł. Część graczy zachwyciła się powrotem BioWare, inni z kolei narzekają na kilka mniej lub bardziej niepotrzebnych elementów. Nie da się jednak ukryć, że gra wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i pokazała, że klasyczne RPG ciągle są pożądane przez graczy.

W związku z tym przygotowałem listę ciekawych alternatyw. Poniżej znajdziecie gry podobne do Dragon Age: Straż Zasłony - pod kątem klimatu oraz rozgrywki. Dla jednych będzie to okazja do pozostania w temacie, dla innych do zmycia uczucia rozczarowania po zawodzie jaki sprawiło im BioWare. Dla każdego coś miłego.

Gry podobne do Dragon Age: Straż Zasłony – Co warto zagrać?

Baldur’s Gate III

Jeśli jest na rynku zdecydowany lider gatunku, bez wątpienia jest to Baldur’s Gate III. Zeszłoroczny hit Larian Studios ciągle cieszy się niesłabnąca popularnością i przyciąga do siebie nowych graczy. Klasyczne podejście do rozgrywki sprawia również, że to właśnie do tego tytułu porównywany jest Dragon Age: Straż Zasłony. Oczywiście BioWare w tych zestawieniach wygląda słabiej. Jeśli więc szukacie czegoś podobnego, Baldur’s Gate III już na Was czeka. Pamiętajcie, że gra ciągle otrzymuje nowe aktualizacje i z każdym miesiącem ubywa w niej błędów oraz niedociągnięć, a przybywa zawartości. Na przykład przygotowanej przez modderów. Nigdy nie było więc lepszego momentu, aby spróbować swoich sił w tym zeszłorocznym hicie.

Pillars of Eternity II: Deadfire

Kolejna niezwykle ceniona, klasyczna gra RPG i ponownie od studia, które zjadło zęby na tym gatunku. Obsidian Entertainment to zresztą w przeszłości deweloper mocno współpracujący z BioWare. W swojej serii Pillars of Eternity oferują wszystko to, co fani tego typu zabawy lubią najbardziej. Podstawą rozgrywki jest otwarty, dający dużą swobodę w eksploracji świat. Do tego, klasycznie dla Obsidiana, na najwyższym poziomie stoi fabuła, dialogi i postacie. Na swoim miejscu jest również system walki, mający swoją głębię. Czego chcieć więcej? Jeśli więc lubisz bardziej staroszkolne podejście do RPG, bez wątpienia wyborem numer jeden powinien być Baldur’s Gate III. Myślę jednak, że w kolejnym kroku należy się skierować w stronę Pillars of Eternity II. Oczywiście Dragon Age: Straż Zasłony jest delikatnie inne, bardziej nowoczesne, ale jednak nie na tyle, aby wybierając podobne gry nie wskazać właśnie na takie tytuły.

Dragon Age: Inkwizycja

Najlepsza gra 2014 roku (tak, przynajmniej wg The Game Awards) to dobry wybór w jednym przypadku - tak bardzo spodobał ci się Dragon Age: Straż Zasłony, że nie tylko chcesz zagrać w coś podobnego, ale też pozostać w tym smoczym uniwersum. Gra nie jest z dzisiejszej perspektywy wybitna i dosyć mocno się zestarzała. Grałem w nią jednak na początku tego roku i mogę obiecać, że dalej da się w niej znaleźć nieco przyjemności. Widać, że gry RPG poszły znacząco do przodu, ale też nie jest tak, że poprzednie Dragon Age jest obecnie niegrywalne. Mało się dzisiaj mówi o tej grze, ale jeśli Straż Zasłony sprawiła, że zainteresowałeś się tym uniwersum fantasy kanadyjskiego dewelopera, sięgnięcie po starsze odsłony nie musi być złym rozwiązaniem. Na pewno nie najlepszym, ale po wykluczeniu innych opcji tę też warto rozważyć.

Divinity: Original Sin 2

Skoro w zestawieniu znalazł się Baldur’s Gate III, musi tu być też poprzedni tytuł studia Larian, czyli Divinity: Original Sin 2. Oczywiście budżetu i jakości nie ma tam tak dużo jak w zeszłorocznym hicie. Nadal jednak jest to bardzo udana produkcja, jedna z lepszych jeśli chodzi o klasyczne podejście do gatunku RPG. Na graczy czeka tam ogromny świat, mnóstwo godzin rozgrywki, turowa walka oraz ciekawa warstwa fabularna. Nie brakuje też smoków. Jeśli więc masz odpowiednio dużo czasu i chcesz pozostać w klimacie klasycznych gier RPG, ostatnie Divinity jest jedną z lepszych opcji. Myślę jednak, że wyżej na liście priorytetów powinien być Baldur’s Gate III oraz Pillars of Eternity II.

Tower of Time

W tekstach z tego cyklu zawsze staram się zaproponować coś nietypowego, aby poszerzyć Wasze horyzonty. Tym razem jest to nieco starsza, polska produkcja. Dla studia Event Horizon był to jednak wymarzony debiut. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem i zdobyła grono fanów. Krajowy deweloper stanął na wysokości zadania z ciekawą fabułą. Bardzo dobrze oceniony został również system walki w czasie rzeczywistym, w którym ważną rolę odgrywa taktyczne podejście i dobre wykorzystanie czarów. Pod wieloma względami widać więc podobieństwa do Dragon Age, nawet jeśli w Tower of Time sporo jest elementów zaczerpniętych z dungeon crawlerów. Myślę więc, że warto rozważyć tę opcję, zwłaszcza że pozostałe gry opisane w tekście są dobrze znane i wielu fanów gatunku pewnie ma już je ograne.