Gry na PC - czyli dla każdego coś dobrego

Oprócz gier platformowych czy sportowych, wielką popularnością cieszą się takie gatunki jak FPS (First Person Shooter), czy choćby gry przygodowe pc. FPSy, czyli popularne na całym świecie "strzelanki" to istna kopalnia gier. Jest to jeden z najpopularniejszych gatunków, a co roku wychodzi całkiem sporo nowych tytułów. Popularna seria Call of Duty, czy choćby wspomniany wcześniej Cyber Punk to tylko nieliczne przykłady gier akcji spod znaku FPS.

Śmiało można rzec, że jednym z najpopularniejszych gatunków gier, są gry sportowe pc , a bezprecedensowym królem tej kategorii jest oczywiście gra o tematyce piłkarskiej FIFA. Rzec, że praktycznie każdy gracz kojarzy FIFĘ, to jak nic nie rzec. Ciężko bowiem znaleźć gracza, który choć raz nie miał styczności z tym tytułem. FIFA to gra, która z ubiegiem lat zmieniła się pod wieloma względami, a z roku na rok system rozgrywek online jest coraz bardziej rozbudowywany. Jeśli piłka nożna to nasz ulubiony sport - śmiało teraz możemy usiąść za sterami jednej ze swoich ulubionych drużyn, a następnie poprowadzić ją do zwycięstwa w lidze mistrzów.

Na komputerach osobistych gra się praktycznie od zawsze. Same gry jednak przeszły naprawdę długą drogę. Od najprostszych tytułów jak Super Mario, czy Pac Man, po wymagające współczesne gry jak np. Cyber Punk, czy Far Cry 6. Jednak nie każda dzisiejsza gra na PC jest wymagająca, a przejście jej fabuły zabiera wiele godzin. Przykładami mniej wymagających od graczy tytułów są np. gry platformowe pc . Chyba każdy fan gier komputerowych kojarzy tytuł taki jak Kanguerk Kao. Jest to typowa platformówka, w której poruszamy się tytułowym kangurkiem, przemierzając świat oraz walcząc za pomocą rękawic bokserskich i ogona. Gra kierowana jest dla młodszych odbiorów, lecz nawet dorośli spędzą przy niej mnóstwo dobrego czasu.

Różnorodność tytułów oraz tematyki samych gier sprawia, że praktycznie każdy jest w stanie znaleźć odpowiedni dla siebie gatunek. Granie w fajne gry na PC to idealny relaks oraz rozrywka, której oddają się nie tylko dzieci, a również niejednokrotnie dorośli. Najmłodsi zagrać we wszystkie tytuły nie mogą, gdyż zdecydowana ich część sygnowana jest dla starszych roczników. Jednak na rynku wyróżnić można na tyle dużo gier na PC, że każdy gatunek tak naprawdę szykuje dla nas coś ciekawego.

Gry przygodowe PC zaś to zupełnie inny gatunek, który kierowany jest do zdecydowanie innej grupy odbiorców. Przykładem takiej gry może być popularna seria Syberia. Gry przygodowe mają to do siebie, że akcja zazwyczaj jest powolna, a przed graczem stawiane są co rusz nowe zagadki, które trzeba rozwiązywać niejednokrotnie godzinami. Takie gry jednak wspomagają myślenie, rozwijają kreatywność oraz pobudzają nasz umysł do działania. Można zatem rzec, że gry przygodowe to również niejednokrotnie gry edukacyjne.

Bogaty świat gier komputerowych

Świat gier komputerowych jest naprawdę bogaty. Praktycznie każdy gracz jest w stanie znaleźć tytuł, który przypadnie mu do gustu, a potem przepaść na długie godziny pogrążając się w wirtualnym świecie gier wideo. Czy to gry wyścigowe PC, czy sportowe, bądź FPS - zawsze jest w co grać. Rynek gier jednak stale się rozwija, a poszczególni producenci z każdym nowym tytułem starają się zaprezentować nowe możliwości graficzne, czy rozgrywkowe. Najlepsze gry na PC to jednak takie, przy których jesteśmy w stanie zapomnieć choć na chwilę o codziennych troskach i obowiązkach.