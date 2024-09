EXTRA - W co zaGRAMy w październiku 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Może nie tak głośne, ale również ciekawe tytuły. Sprawdźcie, w co jeszcze zagramy w nadchodzącym miesiącu.

Transformers: Galactic Trials

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 11 października

producent: 3DClouds

wydawca: Outright Games Ltd.

W październiku będziemy mieli do czynienia z istnym zatrzęsieniem premier, dlatego też przygotowaliśmy drugą część zestawienia prezentującego najciekawsze produkcje, które zadebiutują w nadchodzącym czasie. Wkrótce zagramy między innymi w Transformers: Galactic Trials, czyli samochodową grę akcji z perspektywy trzeciej osoby osadzoną w doskonale znanym uniwersum firmy Hasbro. Tym razem nie będzie to typowa opowieść o odwiecznym konflikcie pomiędzy Autobotami i Decepticonami, ponieważ w Transformers: Galactic Trials obie frakcje mają ten sam cel - odzyskać artefakty Prime Relics skradzione przez Nemesis Prime. Opowiadając się po jednej ze stron wyruszymy do walki, biorąc udział w efektownych wyścigach czy też walcząc z napotkanymi przeciwnikami. Transformers: Galactic Trials zaoferuje więc ciekawe połączenie klasycznej gry akcji ze wspomnianą już samochodówką.

Neva

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch

data premiery: 15 października

producent: Nomada Studio

wydawca: Devolver Digital

Wyjątkowo interesująco zapowiada się także nowa gra studia mającego na swoim koncie wysoko ocenianą produkcję zatytułowaną Gris. Tym razem autorzy wspomnianego tytułu zaoferują nam przygodówkę akcji z perspektywy kamery bocznej ukazującą losy młodej kobiety o imieniu Alba. Dowiemy się, że los połączył naszą bohaterkę z tajemniczym wilczym szczenięciem w wyniku traumatycznego spotkania z siłami ciemności. Akcja gry Neva toczyć się będzie w świecie rozpadającym się na naszych oczach, więc - jak nietrudno się domyślić - spróbujemy zrobić wszystko, aby wykorzystać unikatowe zdolności Alby i jej czworonożnego kompana, by nie doprowadzić do ostatecznej katastrofy. Co ciekawe, z czasem wilk stanie się potężnym i dorosłym zwierzęciem, szukającym własnego “ja”, stanowiąc dla naszej protagonisty jeszcze większe wsparcie, podczas zmagania się z różnego rodzaju wyzwaniami.