EXTRA - W co zaGRAMy w październiku 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

The Lamplighters League

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S

data premiery: 3 października

producent: Harebrained Schemes

wydawca: Paradox Interactive

Drugą część zestawienia najciekawszych (choć nie aż tak głośnych, jak we wczorajszym tekście) premier nadchodzącego miesiąca rozpoczynamy od taktycznej gry RPG w rzucie izometrycznym zatytułowanej The Lamplighters League od studia mającego na swoim koncie serię Shadowrun oraz Battletech. Produkcja zaoferuje rozbudowaną historię osadzoną w alternatywnej wersji lat 30. ubiegłego stulecia, gdzie zmierzymy się z przedstawicielami tyranicznego kultu Banished Court chcącymi przejąć kontrolę nad światem. Spróbujemy powstrzymać antagonistów w rozmaitych starciach przeprowadzanych w systemie turowym. Nie możemy jednak liczyć wyłącznie na łut szczęścia - w The Lamplighters League kluczem do sukcesu będzie umiejętne rozstawienie jednostek na polu walki i stosowne wykorzystanie ich unikatowych zdolności.

Thief Simulator 2

platformy docelowe: PC

data premiery: 4 października

producent: CookieDev, Ultimate Games S.A.

wydawca: PlayWay S.A.

Różnego rodzaju symulatory znajdujące się w portfolio firmy PlayWay cieszą się niekiedy na tyle dużą popularnością, że otrzymują pełnoprawne kontynuacje. Tak jest w przypadku Thief Simulatora z 2018 roku, który niebawem doczeka się sequela. Thief Simulator 2, bo o nim mowa, nie wywróci formuły rozgrywki do góry nogami. Ma to być gra w stylu “więcej tego samego” z - rzecz jasna - rozbudowanymi i udoskonalonymi mechanikami. Ukazana z perspektywy pierwszej osoby gra pozwoli na kierowanie profesjonalnym złodziejem i włamywanie się do domów, ale nie tylko, bo w Thief Simulator 2 będziemy napadać na banki, “odwiedzimy” pobliskie sklepy, a nawet zajmiemy się kradzieżą samochodów. Zdobyte łupy sprzedamy paserowi, sukcesywnie wzbogacając się na krzywdzie innych.