EXTRA - W co zaGRAMy w grudniu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

platformy docelowe: Switch

data premiery: 1 grudnia

producent: Square Enix

wydawca: Square Enix

Drugą część zestawienia najciekawszych premier miesiąca rozpoczynamy od Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, czyli pobocznej odsłony cyklu Dragon Quest, która za sprawą firmy Square Enix trafi na Switcha. Będziemy mieli tutaj do czynienia z turową grą RPG przedstawiającą losy księcia demonów, który zrobi wszystko, aby pozbyć się klątwy, jaką rzucił na naszego bohatera jego ojciec. Psaro, bo tak nazywa się protagonista, nie może bowiem polować na potwory. Spróbuje jednak zostać Łowcą Potworów, rozpoczynając tym samym długą i niebezpieczną wędrówkę po Nadirii, czyli świecie, w którym toczyć się będzie akcja Dragon Quest Monsters: The Dark Prince. Wzorem kultowych Pokemonów, podczas rozgrywki będziemy kolekcjonować potwory, a następnie wystawiać je w starciach z kolejnymi przeciwnikami.

A Highland Song

platformy docelowe: PC

data premiery: 5 grudnia

producent: inkle Ltd

wydawca: inkle Ltd

Ciekawie zapowiada się także A Highland Song, czyli dwuwymiarowa platformówka w konwencji gry rytmicznej (muzyka TALISK i Fourth Moon), w której będziemy przemierzać szkockie wyżyny, by dostać się do latarni morskiej. Zajmiemy się eksploracją pustyni pełnej ścieżek, szczytów, skrótów, licznych pułapek i - rzecz jasna - piosenek. Będziemy wspinać się po skałach, klifach, zjeżdzać po piargach i nie tylko. Wykonanie zadania utrudnią nam z pewnością niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak niska temperatura, wiatr czy deszcz, więc w A Highland Song nie zabraknie także elementów survivalu, bo podczas rozgrywki konieczne okaże się znalezienie schronienia.