Smalland: Survive the Wilds wkrótce otrzyma wersję VR. Na graczy czeka nowa przygoda

Pod koniec lutego bieżącego roku Smalland: Survive the Wilds opuściło wczesny dostęp. Gra zadebiutowała również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Teraz z kolei twórcy zapowiadają nową wersję swojej produkcji, która pozwoli graczom doświadczyć nowych wyzwań w wirtualnej rzeczywistości.

Powstaje bowiem Smalland: Survive the Wilds VR, które trafi na rynek w edycji dla gogli Meta Quest. Taka wersja gry ma ukazać się jeszcze przed latem 2024 roku. Co istotne, tytuł będzie samodzielną produkcją, oferującą zupełnie nową przygodę w „Krainie Małych”.

Cieszymy się, że możemy przenieść jedną z naszych najbardziej popularnych gier na całkiem nową platformę w zupełnie nowym wymiarze. Smalland: Survive the Wilds VR to nie tylko pierwszy tytuł VR od Maximum Entertainment, ale także świetny przykład naszej zdolności do rozszerzania własnych IP na nowe platformy i kolejnych odbiorców w miarę budowania naszego portfolio. – przekazała Christina Seelye, dyrektor generalna Maximum Entertainment.