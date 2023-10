Disney Dreamlight Valley z datą premiery. Deweloperzy rezygnują z modelu F2P

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie Disney Dreamlight Valley zapowiedziano, że gra opuści wczesny dostęp już 5 grudnia 2023 roku. Wówczas w ręce graczy trafi również dodatek zatytułowany „A Rift in Time”. Jak wspomnieliśmy wyżej, Gameloft zdecydowało się zrezygnować z modelu free-to-play, by – jak podkreślają sami twórcy – „dostarczać graczom rozrywkę najwyższej jakości”.

We wrześniu zeszłego roku Disney Dreamlight Valley zadebiutowało we wczesnym dostępie i szybko zaczęło zyskiwać na popularności . Tymczasem okazuje się, że produkcja studia Gameloft już niebawem opuści Early Access. Zgodnie z zapowiedziami pełna wersja gry miała być dystrybuowana w modelu free-to-play. Deweloperzy postanowili jednak zmienić plany.

Disney Dreamlight Valley dostępne będzie w dwóch wersjach cyfrowych – standardowej oraz Gold Edition, za które będzie trzeba zapłacić odpowiednio 39,99 dolarów (ok. 170 złotych) i 69,99 dolarów (około 300 złotych). Droższe wydanie zapewni graczom również dostęp m.in. do wspomnianego dodatku „A Rift in Time”, o którym więcej usłyszymy już 1 listopada w trakcie specjalnego pokazu.