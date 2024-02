Survival w „Krainie Małych” opuścił wczesny dostęp. Smalland: Survive the Wilds debiutuje na konsolach

Gracze, którym przypadł do gustu Grounded, mogą zainteresować się ciekawym survivalem od Merge Games. Teraz jest na to szczególnie dobra okazja, bowiem Smalland: Survive the Wilds właśnie opuściło wczesny dostęp, debiutując jednocześnie na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wraz z tym wydarzeniem do sieci trafił również najnowszy zwiastun.

Smalland: Survive the Wilds opuściło wczesny dostęp i debiutuje na konsolach

Mamy dobre wieści dla wszystkich oczekujących na premierę pełnej wersji Smalland: Survive the Wilds. Produkcja opuściła już bowiem wczesny dostęp i od 15 lutego 2024 roku jest dostępna na PC w wersji 1.0. Ponadto survival o miniaturowych istotach zadebiutował jednocześnie na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Jeśli zaś chodzi o samo Smalland: Survive the Wilds, gra pozwala nam między innymi odwiedzić różnorodne biomy, eksplorować otwarty świat, czy oswajać i ujeżdżać dzikie stworzenia. Zadaniem gracza jest przede wszystkim przetrwanie w dziczy, a co za tym idzie zdobywanie surowców i budowa obozu. Ponadto w świecie gry czeka sporo niebezpieczeństw – z uwagi na miniaturowe rozmiary naszych bohaterów, zagrożeniem będą dla nas ogromne owady czy, chociażby, gady. W Smalland możemy spędzać czas zarówno w pojedynkę, jak i w trybie multiplayer do 10 osób.

Jednak to nie koniec atrakcji związanych z premierą pełnej wersji Smalland: Survive the Wilds. Twórcy udostępnili również dużą aktualizację o nazwie Tyrant's Perch, która wprowadza między innymi zupełnie nowy obszar, wątek fabularny, kolejne rodzaje przeciwników czy nowe elementy pancerza. Dodatkowo pojawił się nowy samouczek, który wprowadzi nowych graczy w świat miniaturowych istot.