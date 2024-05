EXTRA - W co zaGRAMy w czerwcu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Field of Glory: Kingdoms

platformy docelowe: PC

data premiery: 4 czerwca

producent: AGEOD

wydawca: Slitherine Ltd.

Drugą część zestawienia najciekawszych premier czerwca rozpoczynamy od Field of Glory: Kingdoms, czyli rozbudowanej strategii autorstwa studia AGEOD, która stanowi nową odsłoną cyklu rozwijanego od 2009 roku. Kampania fabularna przedstawiona w Field of Glory: Kingdoms pozwoli nam wziąć udział w wydarzeniach rozgrywających się na terenie średniowiecznej Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Swoją przygodę rozpoczniemy w 1054 roku i przejdziemy przez dwieście lat historii, w trakcie których poprowadzimy jedną z 375 frakcji. Zapowiedziano już, że poszczególne strony konfliktu mają oddać do naszej dyspozycji zarówno unikatowe jednostki, jak i budynki. Field of Glory: Kingdoms pozwoli na zabawę w trybie dla jednego gracza, a także udostępni możliwość rozgrywki wieloosobowej.

Killer Klowns from Outer Space: The Game

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 4 czerwca

producent: IllFonic, Teravision Games

wydawca: IllFonic Publishing

Pamiętacie może kultowy film z 1988 roku zatytułowany Mordercze klowny z kosmosu? Warto o nim wspomnieć dlatego, że nadchodząca gra Killer Klowns from Outer Space: The Game bazuje właśnie na wspomnianym obrazie. Będzie to przygodowa gra akcji w konwencji horroru nastawiona na rozgrywkę w asymetrycznym trybie multiplayer “trzech kontra siedmiu”. Po jednej stronie staną mordercze klowny polujące na ludzi, natomiast po drugiej uciekający przed nimi mieszkańcy niewielkiego miasteczka Crescent Cove. Killer Klowns from Outer Space: The Game zaoferuje więc jedną wielką mapę, która składać się będzie z wielu zróżnicowanych lokacji wypełnionych zarówno przedmiotami ułatwiającymi nam utrzymanie się przy życiu, jak i ukrytymi przejściami pozwalającymi uciec przed przeciwnikami.