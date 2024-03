Monster Hunter Stories: poznaliśmy oficjalne wymagania systemowe. Produkcja z Nintendo 3DS trafi na PC

Zgodnie z przewidywaniami do sprawnego działania Monster Hunter Stories na komputerze, nie będą wymagane mocarne maszyny. Biorąc pod uwagę oprawę graficzną gry, takie wymagania sprzętowe nie powinny nikogo dziwić. W końcu oryginalna gra ukazała się na Nintendo 3DS w 2016 roku. Jednak żeby spokojnie pograć, potrzebny będzie co najmniej procesor Intel Core i5-3470 lub AMD FX-6300 z kartą NVIDIA GeForce GTX 960 lub AMD Radeon RX 560. W takiej konfiguracji gra ma działać z prędkością 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p. Warto podkreślić, że w tej chwili nie ma ani słowa na temat Denuvo. Być może Capcom czeka z tym ogłoszeniem do premiery.

Oficjalne wymagania sprzętowe dla gry Monster Hunter Stories

Minimalne: