EA Sports WRC 24 - wywiad z Matthew Battisonem, dyrektorem kreatywnym gry

Jakiś czas temu mogliście zapoznać się z moimi wrażeniami dotyczącymi sezonowego dodatku do gry EA Sports WRC, który wprowadza nie tylko nowe pojazdy z roku 2024, ale również dwa zupełnie nowe rajdy m.in. Orlen Rajdu Polski. Miałem okazję zadać kilka pytań Matthew Battisonowi – dyrektorowi kreatywnemu marki EA Sports WRC o to, jak wyglądał proces tworzenia DLC.

Michał “Muradin” Grabowski: Ile czasu zajęło stworzenie sezonowego DLC do EA Sports WRC? Czy musieliście czekać do właściwych rund Mistrzostw Świata ze względu na nowe rajdy?

Matthew Battison: Planowanie dodatku do sezonu 2024 rozpoczęliśmy zaraz po wydaniu EA SPORTS WRC. Przez cały rok zespół pracował nad tym, jednocześnie wydając nowe aktualizacje, takie jak zawartość VR i Rally Pass. Nasza ścisła współpraca z naszymi partnerami z WRC pozwoliła nam rozpocząć prace rozwojowe bez konieczności czekania na właściwe rozegranie nowych rund mistrzostw. Po opublikowaniu gry wróciliśmy, aby wprowadzić wszelkie poprawki, aby była jak najbardziej autentyczna.

Michał “Muradin” Grabowski: Jak wiemy Codemasters przywiązuje dużą wagę do odtwarzania torów i tras wyścigowych w swoich grach wyścigowych... ale jak to wyglądało w przypadku rajdów – czy możecie zdradzić naszym czytelnikom, jak wyglądał proces przeniesienia Rajdu Polski do EA Sports WRC?

Matthew Battison: Podejście do odtworzenia odcinków specjalnych z kultowego 80. rajdu Orlen, który triumfalnie powrócił do kalendarza WRC na 2024 rok, było bardzo skrupulatne. Ściśle współpracowaliśmy z WRC, aby zebrać materiały referencyjne, w tym mapy, zdjęcia i filmy z odcinków specjalnych. Te szeroko zakrojone badania stanowią filar naszego procesu twórczego. Nasz zespół projektantów poziomów dokładnie ocenia etapy, oddając istotę lokacji, jednocześnie dbając o to, aby rozgrywka sprawiała zarówno dużo frajdy z jazdy, ale i również była jak najbardziej możliwie autentyczna. Mamy to szczęście, że w naszym zespole projektowym jest kierowca rajdowy ERC (European Rally Championship – dop. red.), Jon Armstrong. Ścigając się w Polsce, Jon dzieli się z nami spostrzeżeniami z pierwszej ręki na temat tego, jak to jest ścigać się na tych drogach. Jego opinie były kluczem do upewnienia się, że odtworzyliśmy to środowisko w odpowiedni sposób i odwzorowaliśmy unikalną rozgrywkę, którą oferują polskie odcinki specjalne w EA Sports WRC.

Michał “Muradin” Grabowski: Jak bardzo proces tworzenia Rajdu Polski na silniku Unreal Engine 4 różnił się od polskich odcinków specjalnych w DiRT Rally 2.0 na silniku EGO? Jakie dodatkowe możliwości daje Ci nowy silnik graficzny?

Matthew Battison: Silnik Unreal Engine zapewnił naszym zespołom zajmującym się tworzeniem treści cały szereg narzędzi oraz łatwość w przepływie pracy, a także umożliwił nam zbudowanie ogromnych 30-kilometrowych tras i łącznie ponad 600 km unikalnych etapów w całej grze. Wiele się nauczyliśmy od czasu premiery gry i wierzymy, że Unreal pomógł nam osiągnąć wciągające wrażenia, które sobie wyobrażaliśmy tworząc EA Sports WRC.

Michał “Muradin” Grabowski: W ramach prezentacji nowości w dodatku sezonowym EA Sports WRC zaprezentowaliście m.in. proces nagrywania dźwięków nowych samochodów rajdowych. Czy możesz opisać krok po kroku proces z tym związany? Zakładam, że w przypadku aut związanych z WRC jest trochę inaczej niż w przypadku starszych aut.