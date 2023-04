Druga młodość DRAGO entertainment - od własnego MMO do podboju symulatorów

Ostatnie lata DRAGO entertainment to głównie praca przy symulatorach. Krakowski zespół jest jednak inny niż większość młodych ekip wchodzących w ten gatunek. To studio bardzo doświadczone, które w swojej historii wiele widziało. Jako jedne z raptem kilku spełniło też marzenie o stworzeniu gry MMO. Swego czasu na tak ambitny projekt próbowało się porwać wiele polskich zespołów i jedynie DRAGO entertainment (chociaż w ostatnich kilku latach pojawiły się nowe tytuły) mogło się pochwalić jakimś sukcesem. Co się jednak stało, że deweloper z takim doświadczeniem poszedł w stronę symulatorów? Dobrze pytanie, ale moim zdaniem lepiej zadać inne - dlaczego to właśnie oni odnieśli na tym polu tak wielki sukces? Między innymi o tym rozmawiałem z Piotrem Żygadło, dyrektorem operacyjnym DRAGO entertainment. To nie tylko rozmowa o planach studia i źródłach sukcesu ostatnio wydanych gier. To przede wszystkim historia polskiego gamedev-u, którą warto poznać.

Firmą, która prawdopodobnie najmocniej kojarzy się z polską branżą gier lat 90-tych jest TopWare. W Krakowie prowadziła ona kultowe studio Reality Pump, znane z takich hitów jak Polanie, Earth czy Two Worlds. To właśnie z tego miejsca wywodzą się założyciele DRAGO entertainment. W tamtych czasach możliwości pozyskania wydawcy czy inwestora były stosunkowo niewielkie, ale doświadczenie z innego studia pozwoliły nowej ekipie pozyskać pierwszych partnerów. Debiutanckim projektem było Hell-Copter (w Polsce znane jako Vulture), gra akcji w której startowaliśmy śmigłowcem bojowym. Później studio weszło w strategie grami Cold Zero czy Oil Tycoon 2. W międzyczasie pojawił się pomysł na MMO Grimlands. Mimo że gry nigdy nie udało się wydać, miała duży wpływ na dalsze losy studia. Zacznijmy jednak od tego, że był to projekt marzeń pracowników mocno zainteresowanych postapokaliptycznymi RPG. Ich pomysł wzbudzał nawet spore zainteresowanie i w niektórych kręgach jest ciepło wspominany do dzisiaj. Niestety skończyło się klasycznie dla tak ambitnych tytułów - problemy finansowe wydawcy zmusiły DRAGO do przerwania prac. Doprowadziło to też do sporych problemów krakowskiego studia.