Dobre nie tylko na papierze - recenzja Paper Mario: The Thousand-Year Door

Gwoli przypomnienia - Paper Mario: The Thousand-Year Door to remake gry, która ukazała się pod tym samym tytułem dokładnie 20 lat temu na konsolę Nintendo GameCube. Produkcja zebrała świetne recenzje jako druga odsłona nowego cyklu z Mario i ekipą, która porzucała stricte platformówkowy charakter typowych przygód hydraulika na rzecz gatunku RPG. Nota bene, pierwsze odsłony Paper Mario czerpały pełnymi garściami z dziedzictwa (niedawno przypomnianego) Super Mario RPG ze SNES-a. I dopiero z czasem Papierowy Mario zaczął, ku mojemu niezadowoleniu, odchodzić od korzeni.

Skutek był taki, że cztery lata temu w recenzji Paper Mario: The Origami King narzekałem tak: “Pierwsze Paper Mario na Switcha zadowoli fanów Paper Mario Sticker Stars (3DS) i Paper Mario: Color Splash (Wii U), a jednocześnie przekona weteranów serii, tęskniących za jej początkami, by omijać The Origami King szerokim łukiem. Ta gra po prostu nie została stworzona z myślą o nich”.

“Seria Paper Mario chyba już na dobre pożegnała się z gatunkiem RPG” - pisałem w tamtej recenzji i ku mojemu zdziwieniu, pożegnanie jednak nie nastąpiło. A przynajmniej nie do końca, bo Paper Mario: The Thousand-Year Door to wspaniały (i oczekiwany przeze mnie) powrót do korzeni w formie wskrzeszenia gry sprzed 20 lat.

Z czym to się je?

Jeżeli w czasach GameCube’a mieliście przyjemność grać w Paper Mario: The Thousand-Year Door, to nie czytajcie dalej i zamawiajcie/idźcie do sklepu po nową wersję na Nintendo Switch. To klasyczny remake bez zbędnych zmian i udziwnień, który z jednej strony jest wierny oryginałowi, a z drugiej uwspółcześnia, co trzeba, by gra była jeszcze przyjemniejsza, ładniejsza itd.

Nowi w temacie muszą jedynie wiedzieć, że Paper Mario: The Thousand-Year Door to nietuzinkowe (szczególnie jak na tamte czasy) połączenie platformówki, RPG, przygodówki z ogromną dawką humoru i w fantastycznej oprawie. Wszystko to oczywiście osadzone w uniwersum Mario, Peach i Bowsera, choć scenarzyści zabawili się przyzwyczajeniami graczy odnośnie znanych postaci i realiów.

Dość powiedzieć, że fabuła Paper Mario: The Thousand-Year Door kręci się wokół (a jakże) zniknięcia księżniczki Peach i wyprawie dzielnego wąsacza w ogrodniczkach. Motywacją do działania jest ponadto mapa skarbów i nowo poznani towarzysze, bez których Mario daleko by nie zaszedł. Tytułowy bohater nie jest przy tym jedyną grywalną postacią, gdyż w pewnych momentach przejmujemy stery nad Peach, a nawet niszczycielskim Bowserem.

Papierowa instrukcja

Jak już wspominałem, początki serii Paper Mario (do których The Thousand-Year Door się jak najbardziej zalicza) mają swoje korzenie w Super Mario RPG. W remake’u będziemy więc przemierzać kolorowe lokacje, gadać z NPC-ami, rozwiązywać terenowe zagadki i walczyć w systemie turowym. Ale nie takim zwykłym jak w starych Final Fantasy i innych klasycznych jRPG-ach z ery 16 bitów. Starcia w Paper Mario wymagają wybrania komendy z dostępnej listy, ale następnie musimy rytmicznie/w odpowiednim momencie wcisnąć dany przycisk, by zwiększyć efektywność ataku. Coś jak QTE.