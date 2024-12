Prawda jest taka, że jeszcze jakiś czas temu myślałem czy rzeczywiście powinieniem robić pełną recenzję PlayStation 5 Pro tak samo, jak robiłem to w przypadku recenzji podstawowego FATa. Głównie ze względu na fakt, że mimo wszystko to nowa konsola – wypadałoby to zrobić.

Jednakże nie ukrywam również, że wraz z pojawieniem się „prosiaka” w naszej redakcji dobrych kilka dni po premierze konsoli doszedłem do wniosku… iż lepiej i efektywniej będzie spróbować sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, które zapewne wiele osób zadaje sobie przez ten cały czas, a drugie tyle już je zna: czy warto kupić PlayStation 5 Pro? Nie tylko na prezent świąteczny, urodzinowy czy imieninowy. Tak zwyczajnie, jako ulepszenie tego, co już mamy w swoich domach od kilku lat.

I tak naprawdę nie zaskoczę zapewne nikogo – cena zabija ten koncept właściwie na starcie.

Krótka powtórka z historii, czyli PlayStation 5 Pro swoje kosztuje…

Zacznę może od tego, że jeśli dobrze pamiętacie sytuacje z 2020 roku, to PlayStation 5 było przez dobrych kilka jeśli nie kilkanaście miesięcy towarem mocno deficytowym. Scalperzy swoje na tych konsolach zgarnęli, a wielkie załamanie rynku podzespołów sprawiło, że produkcja konsol była bardzo trudna. Problemy mieli nie tylko ci, którzy chcieli PlayStation 5 kupić czy sprzedać, ale nawet i naprawiać, bowiem części zamiennych w przypadkach niektórych problemów z konsolami po prostu nie było lub były, ale miały swoje przywary (chociażby słynne różnice między wiatrakami do chłodzenia).

Wracając jednak do cen to ci, którzy złożyli preordery na PlayStation 5 spokojnie potrafili zdobyć swoją konsolę za około 2300 – 2400 zł w zależności od sklepu. Z czasem pojawiały się niestety głosy, że niektóre preordery wyparowywały (za to konsola pojawiała się w droższej cenie), albo pojawiały się przedziwne bundle, w których do konsoli otrzymywaliśmy kilka paczek Snickersów, dwa pady (w tym jeden do PlayStation 4), ładowarkę i kilka gier na PlayStation 4. Wszyscy sprzedawcy dwoili się i troili, aby sprzedać konsolę drożej z pakietem rzeczy, które zazwyczaj graczy albo nie interesowały, albo były dublami posiadanymi w swoich analogowych bądź cyfrowych biblioteczkach.

Wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ trzeba to sobie wyjaśnić wprost – kupno PlayStation 5 Pro to również dość spory wydatek, gdzie gracze już w momencie ujawnienia daty premiery oraz ceny wyrazili swoje niezadowolenie. Bowiem 3500 zł za sprzęt, który służy tylko do grania to taki pieniądz pozwalający na złożenie całkiem porządnego peceta do grania lub tez znalezienie laptopa, który pozwoli w dobrej jakości pograć w gry i to jeszcze mobilnie w każdym innym miejscu na świecie poza naszymi czterema ścianami, a jak sie uprzeć i złapać do torby dowolny kontroler, to wychodzi z tego przenośny sprzęt do grania. Nie będzie to może rozdzielczość 4K, ale w warunkach polowych nie sprawia to aż takiego problemu.

Gdyby jeszcze PlayStation 5 Pro w tej cenie dawało coś więcej niż tylko konsolę, kontroler oraz potrzebne okablowanie, to można byłoby próbować tej ceny bronić. Ewentualnie spróbować łączyć osiągi i możliwości z tym, że dostajemy na start jakieś 2 TB dysku SSD, który w przypadku PlayStation 5 w wersji podstawowej zaskakiwał możliwościami pod względem prędkości ładowania gier.

Niestety jednak tu pojawiają się schody, gdyż z jednej strony sprzęt potrzebuje specjalnej podstawki, aby stała ona wertykalnie. To jest koszt rzędu około 140 zł od oficjalnych dystrybutorów. Da się zapewne taniej, ale trzeba trochę pokopać. Dodatkowo fani anaologowych nośników muszą sobie dokupić napęd… i tutaj zaczeła się niezła karuzela, ponieważ z ceny około 500 zł aktualnie kosztuje on zawrotne 900 – 1000 zł w zależności od sklepu.

Oznacza to również, że gdyby tak próbować kupić PlayStation 5 Pro ze wszystkimi możliwościami czteroletniego FATa (poza osiągami oczywiście) dochodzimy do kwoty około 4500 zł za konsolę, co jak na standardy branżowe jest, nie boję się tych słów powiedzieć, ceną mocno przesadzoną. Jestem w stanie zrozumieć różne aspekty zewnętrzne – galopującą inflację czy to, że jednak technologia oraz komponenty są momentami bardzo drogie. Tym bardziej, że w przypadku konsol mówimy o pewnego rodzaju standaryzacji osiągów. Inną sprawą jest to, że jeśli ktoś miał w planach sprzedać swojego wysłużonego FATa i dołożyć do Pro, to również jest to biznes średnio opłacalny. Zakładając, że konsolę w dobrym stanie odsprzeda się za jakieś 1200-1300 zł, to nadal jest to pieniądz, który dołożymy do podstawki czy ewentualnego napędu.

Czy za ceną PlayStation 5 Pro idzie również jakość?

Dobra wiadomość jest taka, że czego by nie mówić na temat PlayStation 5 Pro, to rzeczywiście za ceną idzie pewnego rodzaju polepszenie jakości grania. Jednakże tutaj trudno mówic o rewolucji. Powiedziałbym nawet, że to pewnego rodzaju ewolucja oraz eksperymentalny krok w kierunku tego, co ewentualnie ma przynieść nam nowa generacja za kilka lat.