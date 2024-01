Granie w chmurze to wciąż nowość, z którą nie jest zaznajomiona większość graczy. Jeszcze do niedawna wszystko było proste, ale też dość surowe. Jeśli chcemy pograć w grę, to musimy mieć konsolę albo mocny komputer. Jeśli takowych nie mamy, no cóż, nie dla nas nowoczesne gry. Dzisiaj sprawa ma się jednak zupełnie inaczej. Bez komputera i konsoli też możemy grać w gry. W dodatku w te najbardziej wymagające i to na niezłych a nawet wręcz bardzo dobrych ustawieniach. Wszystko dzięki technologii chmury.

Gra w chmurze, znana również jako cloud gaming, rewolucjonizuje sposób, w jaki doświadczamy gier wirtualnych. Ta innowacyjna technologia umożliwia uruchamianie najnowszych, najbardziej wymagających gier na praktycznie każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Cloud gaming zapewnia nam doskonałą jakość obrazu, wysoką rozdzielczość i płynność działania, nawet przy 60 klatkach na sekundę bez żadnego sprzętu. A nie oszukujmy się – 60 klatek na sekundę to wynik bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujący.

Platformy cloud gamingowe, takie jak właśnie Boosteroid, stają się coraz bardziej popularne, przyciągając miliony graczy na całym świecie. Boosteroid jako jedna z wiodących z nich, zyskała zaufanie już 4 milionów aktywnych użytkowników od momentu swojego debiutu w 2019 roku. To już nie tylko ciekawostka dla największych zapaleńców, ale prawdziwy trend, z którym zdecydowanie należy się liczyć. A co znacznie ważniejsze – zwyczajnie warto. Granie w chmurze jest szybkie, wygodne, lepiej dostępne i tańsze.

Ogólna zasada działania jest prosta. Komputer znajduje się gdzieś w serwerowni i to na nim uruchamiana jest gra. Następnie, jest po prostu streamingowana na nasze urządzenie, które pełni rolę jedynie wyświetlacza – nie musi wykonywać żadnych obliczeń. To w dużym uproszczeniu coś w stylu Netflixa do gier wideo.

Poznajcie Boosteroid

Boosteroid to platforma cloud gamingowa, która umożliwia uruchamianie najnowszych gier na praktycznie każdym urządzeniu, zapewniając doskonałą jakość obrazu, wysoką rozdzielczość i możliwie niskie opóźnienia. Olbrzymim atutem dla użytkowników z Polski jest fakt, że jedna z serwerowni znajduje się w Bratysławie. Im mniejsza odległość od serwera, tym bardziej komfortowa rozgrywka i niższe opóźnienia.

Działanie platformy opiera się na strumieniowaniu gry poprzez internet na różne urządzenia, przy czym wszystkie obliczenia są wykonywane na stacjach roboczych Boosteroid, czyli w ich własnych serwerowniach. Pod tym względem usługa nie różni się niczym od konkurencji. Ale po co też miałaby to robić. Dzięki temu rozwiązaniu, gracze mogą cieszyć się najnowszymi grami nawet na starszych urządzeniach, bez konieczności posiadania drogiego sprzętu gamingowego. Jedyne co jest nam potrzebne to świetnej jakości łącze internetowe. Ale tutaj właśnie wchodzi Orange – współpraca z Boosteroid nie była dziełem przypadku. To bardzo naturalne połączenie.

Orange ma bardzo prosty, ale niezwykle ambitny cel. Chcą stać się operatorem #1 dla graczy. No i co? Wygląda na to, że jest to całkiem realne stwierdzenie. Oferują przecież wysokie jakości FTTH, czyli popularnie zwany światłowód oraz internet mobilny 5G. W połączeniu z Boosteroid sprawia to, że grać możemy gdziekolwiek i kiedykolwiek. Do szczęścia potrzebujemy tylko telewizora, tabletu czy po prostu komputera. No dobrze, przyda się też myszka dobrej jakości i słuchawki. A o tym pomyślało też Orange – akcesoria dla graczy kupimy bezproblemowo na ich stronie internetowej. Bez tego nie byłby to z pewnością operatorem #1 dla graczy, prawda?

No dobrze, ale za ile?

Boosteroid opiera się na modelu subskrypcyjnym – do dyspozycji mamy dostęp miesięczny albo całoroczny. W przypadku tego pierwszego, zapłacimy 9.89 euro miesięcznie. Roczny dostęp opłaca się nieco bardziej, ponieważ kosztuje już tylko 7,49 euro za miesiąc. Zajmijmy się więc na chwilę szybką matematyką. Roczne korzystanie z platformy Boosteroid to 90 euro, czyli jakieś 390 zł po obecnym dość atrakcyjnym kursie. Załóżmy nawet 400 zł, żeby uprościć sobie obliczenia.