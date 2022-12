9 świetnych gier do grania w Apple Arcade

Gry mobilne są pełne perełek — od tytułów niezależnych po pełnoprawne gry AAA od najlepszych twórców. Apple Arcade to doskonały sposób dla użytkowników iOS na zdobycie najlepszych z najlepszych za ułamek ceny. Przyjrzyjmy się więc dziewięciu najlepszym grom, które Apple Arcade ma do zaoferowania.

Kontynuacja niezwykle popularnej gry roguelite Enter the Gungeon, Exit the Gungeon dodaje uroku i trudności, dzięki którym oryginalna gra odniosła tak ogromny sukces. To piekielne szaleństwo, proste areny, mnóstwo broni i dynamiczna mechanika sprawiają, że idealnie pasuje do szalonego ekranu dotykowego telefonu komórkowego.

Niezależnie od tego, czy grałeś w Enter the Gungeon, czy nie, jeśli jesteś fanem roguelike'ów lub gier typu bullet hell, Exit the Gungeon to pozycja obowiązkowa.

2. Manifold Garden

Jeśli szukasz wciągającej układanki ( mind-bending puzzler ), to może być to. Odbywający się w przypominających fraktale krajobrazie z powtarzającymi się wzorami w nieskończonym świecie, Manifold Garden przenosi cię w surrealistyczną przestrzeń geometrii, kolorów i zagadek, która po prostu wydaje się snem.

Podczas gdy Manifold Garden można również wypróbować na PC, Apple Arcade daje doskonałą okazję do wypróbowania gry za darmo — pod warunkiem, że jesteś subskrybentem.

3. Pilgrims

Opracowany przez wspaniałą firmę Amanita Design — zespół stojący za serią Machinarium i Samorost. Pilgrim przenosi swój zwykły urok typu „wskaż i kliknij” w nieco nową scenerię opartą na europejskim folklorze i tradycji.

Tutaj przemierzasz dziwny świat, zbierasz różne przedmioty i po drodze poznajesz wielu przyjaciół.

Podobnie jak w przypadku wszystkich gier Amanity, dość trudno jest opisać ich tytuły, ponieważ urok tych gier wynika z wyjątkowego doświadczenia ich wspaniałego dźwięku, zabawnych interakcji typu „wskaż i kliknij” oraz ich zdrowej narracji.

Poważnie, jeśli nigdy nie grałeś w ich grę, tracisz.

4. Really Bad Chess+

Szachy istnieją od tysiącleci, więc co robią na liście najlepszych gier Apple Arcade? Cóż, to nie tylko szachy. To naprawdę Really Bad Chess

Deweloper Zach Gage trafił w tę grę z parku, wykorzystując swoją wyjątkową umiejętność przyjmowania znanych gier i obracania ich na głowie, aby były zupełnie nowymi doświadczeniami.

Tutaj twoje szachy są losowo ułożone, abyś ty i twój przeciwnik szukali zupełnie nowych strategii. Prowadzące do najbardziej zwariowanych partii szachów, jakich możesz doświadczyć.

5. What the Golf

Być może myślisz „Golf… Naprawdę?!”. Cóż, tak pomyśleliśmy na początku. Ale tak jak w Really Bad Chess+, to nie jest golf, tylko What the Golf. Gra inspirowana golfem, ale zupełnie niepodobna do elitarnego sportu polegającego na obserwowaniu ludzi przygotowujących się do strzałów.

Idealny do sesji dla wielu graczy, What the Golf jest pełen absurdalnego humoru, który podkręca szaleństwo szalonego golfa do jedenastu.