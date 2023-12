25 najlepszych gier, za które zapamiętamy 2023 rok

To był nie tyle dobry, co wręcz fantastyczny rok dla gier wideo. Dokładnie tak. Hitów z różnych półek było całe mnóstwo i praktycznie każdego miesiąca dostawaliśmy nowe, wspaniałe tytuły. Poniższe zestawienie jest tego dowodem. Przed Wami 25 wspaniałych produkcji, które zdobyły w tym roku największe uznanie mediów (bazowałem na średniej ocen Metacritic, aby nie wprowadzać żadnych subiektywnych typów). Nie da się więc ukryć, że w 2023 roku mieliśmy w co grać.

Warto dodać, że to zestawienie najlepszych gier, za które zapamiętamy mijający rok. Pominąłem więc kilka wysoko ocenionych produkcji, które są niezwykle niszowe. Aby jednak nie zabierać im uwagi i uznania ten temat omówimy sobie w innym tekście.

A jakie są Wasze ulubione gry 2023 roku? Dajcie znać w komentarzach!

Baldur's Gate III

Zaczynamy od największego hitu tego roku i gry, która zdobyła główną nagrodę na gali The Game Awards. Larian Studios pokazał w Baldur’s Gate III najwyższą klasę. Ich RPG jest piękny, dopracowany, świetnie napisany, z głębokimi i satysfakcjonującymi mechanikami, a do tego starczy na dziesiątki godzin wyśmienitej zabawy. Nic więc dziwnego, że gracze oszaleli na punkcie tej produkcji. Może pomógł fakt, że oczekiwania nie były aż tak ogromne, a więc dla wielu jakość tej skali była wielkim, pozytywnym zaskoczeniem.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Drugą najwyżej ocenianą grą 2023 roku jest najnowsza odsłona Zeldy i kontynuacja świetnie ocenianego Breath of the Wild. Nintendo tym razem nie zdecydowało się na rewolucję. Zamiast tego mieliśmy sprawną ewolucję i dopieszczenie tego, z czego słynęła odsłona z 2017 roku. Gra ciągnie też za sobą znane problemy, głównie wynikające z możliwości technologicznych Switcha. Trudno jednak specjalnie narzekać. Zelda ponownie pokazała bardzo dużą jakość podbijając serca milionów graczy. Nie jest to jedyna produkcja od Nintendo w tym zestawieniu, co pokazuje jak udany był to rok dla japońskiego producenta.

Metroid Prime Remastered

Kto by się spodziewał, że trzecią najwyżej ocenianą grą roku będzie odświeżony klasyk. Nawet nie remake, a remaster. Podatek Nintendo w pełnej krasie? Możliwe. Fakty są jednak takie, że Nintendo nie zdecydowało się na prosty makijaż. Nowa wersja Metroid Prime znacząco poprawia oprawę wizualną i usprawnia mechanikę. Bez zmian pozostaje za to bardzo wysoka grywalność dzięki połączeniu pierwszoosobowego shootera i metroidvanii. Metroid Prime nigdy nie był najpopularniejszą marką w portfolio Nintendo, ale jakości jej zdecydowanie nie brakuje. Świetna okazja do tego, aby poznać klasyk z czasów GameCube’a. Ta konsola nigdy nie była szczególnie popularna w Polsce, a więc Metroid Prime Remastered dla większości może być czymś zupełnie nowym.

Asgard's Wrath 2

VR nie ma swoich system sellerów? No to patrzcie na to. Asgard’s Wrath to jeden z klasyków wirtualnej rzeczywistości. Na kontynuacji spoczywały więc ogromne oczekiwania. Zespół Sanzaru Games był jednak w stanie doskoczyć do wysoko postawionej poprzeczki. Gracze i recenzenci zachwycili się ogromnymi możliwościami gry, a także widowiskową walką. Efektem są niezwykle wysokie oceny tego RPG ze światem łączącym mitologię nordycką z egipską. Dla wielu to największy krok w rozwoju VR od czasu Half-Life Alyx i poważny powód, aby zaopatrzyć się po gogle Mety. Średnia ocen w wysokości 94% mówi wszystko.

Against the Storm

O tej grze powinienem wspomnieć w oddzielnym tekście o najlepszych produkcjach 2023 roku, o których pewnie nie słyszeliście. Tak też zresztą zrobię, bo to historia która zasługuje na podwójne uznanie. Otóż Against the Storm to tytuł, który powinniśmy dobrze zapamiętać, bo stoją za nim polscy twórcy. Ekipa Eremite Games dostarczyła niepozorną produkcję, która w tym momencie może pochwalić się średnią ocen na poziomie aż 93%, co jest obecnie piątym najlepszym wynikiem biorąc pod uwagę wszystkie tegoroczne produkcje. Bliżej premiery był to nawet numer dwa. Mówimy więc o niesamowitym sukcesie rodzimego połączenia roguelike, city biuldera oraz strategii. Jeśli lubicie takie klimaty, koniecznie musicie sprawdzić Against the Storm.

Resident Evil 4

Remake tak wysoko? Trudno się dziwić. Oczekiwania co do Resident Evil 4 były ogromne i deweloperowi udało się je spełnić. Capcom ponownie pokazał jak dobrze mu idzie reaktywowanie swoich kultowych gier. Tym razem dużo większy nacisk postawiono na walkę, której jest zdecydowanie więcej. Nadal jednak czuć specyficznego ducha tej marki. Tę odsłonę warto polecić tym, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w serii. Zmiana środka ciężkości sprawia, że czwórka jest bardziej przystępna, a jednocześnie brak znajomości uniwersum nie przeszkadza aż tak bardzo w poznaniu historii. Specyficzny klimat hiszpańskich wiosek również działa na plus.