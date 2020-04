W co zaGRAMy w maju 2020 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Inne

Adam "Harpen" Berlik ,

Forza Street

platformy docelowe: iOS, Android

data premiery: 5 maja

producent: Electric Square

wydawca: Microsoft Studios

Jeśli na widok tytułu Forza Street ucieszyliście się myśląc, że będzie to nowa, pełnoprawna odsłona cyklu, to niestety nie mamy dobrych wiadomości. Forza Street to poboczna część serii, która w ubiegłym roku pojawiła się na PC, a niebawem zadebiutuje na smartfonach i tabletach z systemami operacyjnymi iOS i Android. Ze względu na takie, a nie inne platformy docelowe, mechanika rozgrywki została mocno uproszczona, w efekcie czego nie mamy bezpośrednie kontroli nad tym, w jakim kierunku porusza się nasz samochód. Możemy natomiast korzystać z pedału gazu i hamulca; niekiedy dochodzi do tego także możliwość używania nitro. O ile w przypadku komputerowej wersji nie brzmi to szczególnie okazale, o tyle – kto wie – być może na urządzeniach przenośnych sprawdzi się dużo lepiej? O tym przekonamy się już wkrótce.

Fury Unleashed

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 8 maja

producent: Awesome Games Studio

wydawca: Awesome Games Studio

Na pierwszy rzut oka Fury Unleashed wygląda jak kolejna, niewyróżniająca się na tle konkurencji platformówka akcji z dwuwymiarową oprawą wizualną. Dlatego warto dodać, że twórcy z polskiego Awesome Games Studio pracowali nad tym tytułem pięć lat (w tym czasie trafił on do Wczesnego Dostępu na Steamie), by maksymalnie dopracować poszczególne rozwiązania w mechanice rozgrywki. Coś dla siebie znajdą tu zarówno fani klasyki (Contra, Metal Slug), jak i osoby, które spędziły wiele godzin w nowszych produkcjach, takich jak Dead Cells czy Rogue Legacy. Nie zrażajcie się jednak wysokim poziomem trudności – owszem, Fury Unleashed wyciśnie siódme poty z weteranów gatunku, ale zaoferuje także tryb łatwy, dzięki czemu frajdę z rozgrywki będą czerpać także mniej doświadczeni gracze.

Darkest Dungeon: The Butcher's Circus

platformy docelowe: PC

data premiery: 19 maja

producent: Red Hook Studios

wydawca: Red Hook Studios

Jeśli w wyśmienitym Darkest Dungeon graczom brakowało czegokolwiek, to z pewnością multiplayera. Ten pojawi się jednak w nadchodzącym dodatku o nazwie The Butcher's Circus. Autorzy z Red Hook Studios zapowiedzieli, że rozszerzenie zaoferuje dostęp do Cyrku Rzeźnickiego, który pojawi się w Osadzie. Po uformowaniu czteroosobowego zespołu weźmiemy udział w starciach przeciwko innym graczom. Już sama „podstawka”, w której rywalizowaliśmy z SI była naprawdę wymagająca, natomiast w Darkest Dungeon: The Butcher's Circus będziemy musieli wysilić się niekiedy jeszcze bardziej, bo w końcu zmierzymy się z prawdziwymi rywalami, a nie komputerowymi oponentami.

The Wonderful 101: Remastered

platformy docelowe: PC, PlayStation 4, Switch

data premiery: 19 maja

producent: PlatinumGames

wydawca: PlatinumGames

Gdybyśmy zapytali kogokolwiek o najważniejsze premiery gier autorstwa studia PlatinumGames w ostatnich latach, to bez wahania wskazałby na takie hity, jak NieR: Automata, Bayonetta czy Metal Gear Rising: Revengeance, a przecież w 2013 roku na WiiU pojawiła się całkiem udana (średnia ocen wg Metacritic to 78 procent) gra akcji The Wonderful 101. Niebawem trafi ona na PC oraz konsole PlayStation 4 i Switch w zremasterowanym wydaniu. Ponownie będziemy musieli ratować świat przed obcymi, wcielając się w bohaterów dysponujących unikatowymi zdolnościami. Tym razem jednak kluczem do sukcesu nie będzie wyłącznie ich odpowiednie wykorzystywanie, bowiem w The Wonderful 101: Remastered obowiązuje jedyna słuszna taktyka – w kupie siła, a więc im więcej naszych postaci na ekranie, tym większa szansa na pokonanie wrogów.

Maneater

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 22 maja

producent: Blindside Interactive

wydawca: Tripwire Interactive

Oh here she comes… A tak już poważnie, to szykuje się nie lada gratka dla osób, które pamiętają kultowy film Szczęki. Za sprawą gry Maneater będziemy mieli okazję pokierować rekinem ludojadem, który – jak to ludojad – będzie starał się zjadać ludzi w oceanie, by przetrwać. Twórcy zapowiedzieli, że w kwestii eksploracji otrzymamy mnóstwo swobody. Esencją rozgrywki nie będzie jednak wyłącznie pożeranie niczego niespodziewających się ofiar, bowiem pod wodą na naszego olbrzyma czekać mają liczne zagrożenia. Wraz z postępami w rozgrywce Maneater pozwoli nam odblokować rozmaite umiejętności. Dzięki nim zwiększymy poszczególne części ciała rekina ludojada, który w dalszej części kampanii będzie pożerał większe osobniki.

Saints Row: The Third Remastered

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 22 maja

producent: Sperasoft

wydawca: Deep Silver

Niedawno światło dzienne ujrzała konwersja Saints Row IV: Re-Elected na Switcha, ale jak się okazuje, Deep Silver nie zamierza na tym poprzestać, bowiem jeszcze w maju zadebiutuje Saints Row: The Third Remastered, czyli odświeżona wersja „trójki”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Saints Row: The Third ukazało się pierwotnie w 2011 roku na PC oraz konsolach Xbox 360 i PlayStation 3, natomiast edycja zremasterowana pojawi się na komputerach osobistych, Xbox One, PlayStation 4 i Switchu. Niektórzy posiadacze tych platform sprzętowych odświeżą sobie grę mającą na karku prawie 10 lat, inni natomiast będą mieli okazję przekonać się, dlaczego blisko dekadę temu Saints Row: The Third zasłużyło na bardzo wysokie oceny w recenzjach (średnia wg Metacritic waha się w granicach od 82 do 84 procent).

Minecraft: Dungeons

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 26 maja

producent: Mojang

wydawca: Microsoft Studios

Na drugą, pełnoprawną odsłonę Minecrafta nie ma co liczyć, ale mimo wszystko firma Microsoft cały czas pamięta o tej marce. Wydano przecież świetną przygodówkę Minecraft: Story Mode od Telltale Games czy też udostępniono wzorowaną na Pokemon GO! produkcję o nazwie Minecraft Earth. Tym razem postanowiono jednak zainspirować się kultowym Diablo, bowiem nadchodzące Minecraft: Dungeons to nic innego, jak izometryczny hack and slash. Samemu lub wspólnie z trzema innymi graczami zajmiemy się eksplorowaniem lochów, gdzie pokonamy hordy wrogów, zbierzemy punkty doświadczenia, odblokujemy nowe elementy wyposażenia i umiejętności. Minecraft: Dungeons nie zapowiada się może rewolucyjnie, ale solidnie; poza tym do gry przyciągnie nas siła marki oraz wokselowa oprawa graficzna.

BioShock: The Collection

platformy docelowe: Switch

data premiery: 29 maja

producent: Blind Squirrel Entertainment

wydawca: 2K Games

Pod koniec maja rozpocznie się ofensywa 2K Games, które wyda kilka interesujących tytułów na Switcha. Pierwszym z nich będzie BioShock: The Collection, czyli zestaw zawierający trzy odsłony cyklu BioShock, takie jak: BioShock, BioShock 2 i BioShock Infinite. Każda z nich zostanie udostępniona w kompletnym wydaniu, a więc ze wszystkimi oficjalnymi rozszerzeniami. Mamy tutaj do czynienia z pierwszoosobowymi grami akcji wzbogaconymi o elementy RPG, w których zdecydowana większość rozgrywki polega na eksplorowaniu lokacji i walce z napotkanymi przeciwnikami. Tym, co wyróżnia serię BioShock na tle innych FPS-ów, jest niesamowity klimat. Wystarczy dodać, że w trakcie zabawy odwiedzamy między innymi podwodne miasto czy też wprost przeciwnie – metropolię umieszczoną wysoko nad Ziemią.

Borderlands Legendary Collection

platformy docelowe: Switch

data premiery: 29 maja

producent: Turn Me Up Games

wydawca: 2K Games

Patrząc na listę najciekawszych premier maja nietrudno zauważyć, że sporo razy pojawiają się w nich takie słowa jak „remake” czy „remaster”. Tym razem znów będziemy mieli do czynienia z konwersją starych gier na nową platformę, bowiem wkrótce na Switchu zadebiutuje Borderlands Legendary Collection. Za sprawą Borderlands, Borderlands 2 oraz Borderlands: The Pre-Sequel będziemy mieli okazję wykonać szereg zadań polegających głównie na masowej eksterminacji napotkanych przeciwników. W „jedynce” i „dwójce” odwiedzimy planetę Pandora, natomiast w Pre-Sequelu trafimy na jej księżyc. Można śmiało podejrzewać, że wiele osób, pomimo znajomości serii na wylot, i tak sięgnie po Borderlands Legendary Collection, by zagrać w Borderlandsy na nowej platformie. Zwłaszcza, że edycja „pstryczkowa” zaoferuje oparty na współpracy multiplayer (przy jednym ekranie i za pośrednictwem sieci).

XCOM 2 Collection

platformy docelowe: Switch

data premiery: 29 maja

producent: Firaxis Games

wydawca: 2K Games

2K Games ma w swoim portfolio również gry adresowane do osób, które lubią wysilić szare komórki przed ekranem. XCOM 2 Collection to pakiet zawierający podstawową wersję taktycznej strategii turowej XCOM 2, oficjalne rozszerzenie zatytułowane War of the Chosen, a także mniejsze DLC. Można by zastanawiać się, czy Firaxis Games poradzi sobie z przeniesieniem systemu sterowania na konsolę, ale przecież XCOM 2 zdążył już zadebiutować wcześniej na PlayStation 4 i Xbox One, więc i na Switchu powinno grać się w niego komfortowo. Warto pamiętać, że tak jak w przypadku Borderlands Legendary Collection, również XCOM 2 Collection w wersji na Switcha zaoferuje multiplayer. Będzie on dostępny w wersji dla dwóch graczy, którzy stoczą ze sobą rozmaite bitwy wyłącznie przez internet.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

platformy docelowe: Switch

data premiery: 29 maja

producent: Monolith Soft

wydawca: Nintendo

Kończymy, a jakże, remasterem… Tym razem mowa o odświeżonej wersji Xenoblade Chronicles z 2010 roku, która przed dekadą ukazała się na Wii, a teraz zmierza na Switcha. Mamy tutaj do czynienia z jRPG-iem przedstawiającym losy Shulka, który wspólnie ze swoimi towarzyszami będzie musiał odeprzeć atak mechanicznych wrogów. Co ciekawe, pewnego razu nasz bohater odkrył, że może korzystać z Monado, czyli potężnego ostrza, dzięki któremu będzie w stanie rozprawić się z głównym antagonistą, Mechnonem. Eksplorując wielki, otwarty świat, będzie nie tylko walczył, ale także rozwijał zdolności bojowe kompanów, co pozwoli im stawić czoła potężniejszym oponentom. Wszystko to oczywiście w udoskonalonej oprawie graficznej z większą niż w pierwowzorze liczbą klatek na sekundę.