PS Plus Extra i Premium niedługo straci 10 gier. Na liście znalazły się znane tytuły

W przyszłym miesiącu subskrybenci stracą dostęp do kolejnych gier.

Od wczoraj posiadacze abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium mogą już pobierać gry z marcowej oferty, w tym Uncharted Legacy of Thieves Collection, Ghostwire Tokyo, czy premierowe Tchia. Zgodnie z tradycją tuż po udostępnieniu nowej listy gier, poznaliśmy tytuły tych produkcji, które znikną z biblioteki usługi w przyszłym miesiącu. Tym razem PS Plus Extra i Premium straci dziesięć gier.