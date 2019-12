Nowy Xbox ze wsteczną kompatybilnością od początku. Obejmie ona nie tylko gry

News

Wsteczna kompatybilność to funkcja niezwykle istotna dla producentów Xboksa. Zadbają oni, by na nowej konsoli działały gry nie tylko z Xboksa One, ale też z Xboksa 360.

Pełna wsteczna kompatybilność będzie oferowana w Xboksie następnej generacji już w dniu jego premiery. – Chcieliśmy się upewnić, że od pierwszego dnia możemy spełnić obietnicę kompatybilności. Zagrałem więc w dość pokaźną liczbę tytułów z Xboksa 360 i Xboksa One na nowym Xboksie – tylko po to, by upewnić się, że dotrzemy tam już pierwszego dnia – mówi Phil Spencer na łamach GameSpotu.

Już wcześniej deklarował on wsteczną kompatybilność od początku, teraz wiadomo, że chodzi nie tylko o same gry. – Mamy tysiące produkcji, które dziś działają na Xboksie One. Chcemy, by były one dostępne i w przyszłości, ale zależy nam też, by wszystkie usługi podążyły za wami. Chcemy, by wasze dziedzictwo podążyło za wami, czy chodzi o Gamerscore, lista przyjaciół, osiągnięcia czy zapisane stany rozgrywki. Wszystko to powinno pójść za wami, by nie było żadnych barier w postawieniu kolejnego kroku – dodaje Jason Ronald, dyrektor ds. zarządzania programem.

Zaznacza on również, że zapewnienie kompatybilności nie jest zadaniem prostym, a to z uwagi na hiperoptymalizację gier pod określony sprzęt. Nowy Xbox będzie używał układu o innej architekturze, co komplikuje sprawy, ale w konsoli użyto pewnych rozwiązań, które istotnie zmniejszą natłok pracy związany z przystosowaniem starszych gier do sprzętu następnej generacji. co nie znaczy, że będzie jej mało.

Przypomnijmy, że Xbox następnej generacji będzie nosił nazwę… Xbox.

