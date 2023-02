10 rzeczy potrzebnych PlayStation, aby utrzymać przewagę nad Xboksem - ranking TOP 10

Żadna przewaga rynkowa nie jest dana raz na zawsze. Wszystko kiedyś się skończy, zwłaszcza jak największy rywal inwestuje ogromne pieniądze. Sony musi więc pilnować się, aby nie stracić swoich ogromnych udziałów rynkowych. Mimo swojej pozycji wcale nie jest tak, że PlayStation jest idealne. Wręcz przeciwnie, nie było trudno znaleźć dziesięć największych problemów platformy.

Jestem w środku ekosystemu PlayStation od wielu lat, a więc nie miałem problemu aby znaleźć jego największe braki. Do tego dodałem kilka obszarów, w których mocno rozwija się Xbox, a więc Sony musi na to jakoś odpowiedzieć. Mam więc nadzieję, że zgodzicie się z moimi typami. Jeśli jednak macie swoje przemyślenia, podzielcie się nimi w komentarzach. Myślę, że znajdzie się jeszcze kilka rzeczy, w których PlayStation mogłoby się poprawić.

Sprawdź również 10 największych braków Xboksa.

10. Rozwiązanie problemów pada

Pad od PlayStation 5 uchodzi za jedną z większych innowacji bieżącej generacji konsol. Tutaj nie ma większych wątpliwości. Warto też docenić fakt, że Sony poprawiło wygodę użytkowania kontrolera. Wielu graczy sugerowało, że te od PS3 oraz PS4 są zbyt małe i mniej przyjazne względem odpowiednika na Xboksie. Progres jest więc widoczny, dlatego ten temat znalazł się dopiero na 10. miejscu. Co więc jest problemem? Myślę, że przede wszystkim pojemność baterii. To jest coś, co ciągnie się za Sony od wielu lat i żadna nowa wersja pada nie przynosi poprawy. Brak wymiennych baterii (jak na Xboksie) ma swoje minusy, ale jednak daje większy komfort grania. Myślę, że producent PlayStation będzie musiał coś z tym zrobić.

9. Większa ekspansja na rynek PC…

Pewnie niektórzy fani PlayStation uznają to za herezję. Uważam jednak, że poszerzenie grona odbiorców o graczy na PC jest ważne. Wie o tym Sony, które od jakiegoś czasu stopniowo przenosi wszystkie swoje produkcje na komputery osobiste. Z jednej strony to dochodowy biznes. Z drugiej pozwala poszerzyć grono odbiorców o nowy segment rynku. Dla wielu graczy zagranie w God of War na PC może być zachętą do kupna PS5 i ogrania Ragnarok. Kolejnym krokiem dla Sony będzie wydawanie równocześnie gier na obie platformy. Ma to się stać wraz z debiutem pierwszych, już powstających gier-usług. Mówimy więc o naturalnym kroku w rozwoju. Na PC są za duże pieniądze, aby Sony przeszło obok tego obojętnie. To z kolei środki pozwalające się rozwijać.

8. …a nawet mobile

Robi się jeszcze bardziej kontrowersyjnie. Rynek mobilny jest ważny z kilku powodów. Przede wszystkim pozwala dotrzeć do nowych odbiorców, często dzieci. Dla wielu z nich przygoda z Mario nie zaczęła się od Switcha, a mobilnego Run. Ekspansja niektórych marek na ten rynek jest więc w miarę naturalna, zwłaszcza że robi to wiele firm (np. Blizzard z Diablo Immortal). Inna sprawa, że branża po prostu mocno się zmienia. Nowe pokolenie coraz częściej gra na telefonach, a tam ma Game Passa w chmurze ze sporą bazą gier przystosowanych do sterowania dotykowego. Microsoft już tam jest i coraz mocniej się rozpycha. Dla ekosystemu Xboksa to ogromna przewaga. Czy Sony na to odpowie? Wiem, że gracze wolą aby producent PlayStation skupił się na konsolach, ale obawiam się że mobile jest zbyt duży i ważny, aby go zignorować.