Diabeł za kierownicą - recenzja Sand Land

1 marca 2024 r. odszedł Akira Toriyama. Niespełna dwa miesiące później, dokładnie w 69. rocznicę jego urodzin, konsolowa i pecetowa brać mogła wkroczyć do świata Sand Land. Do niedawna był to zapomniany tytuł jednotomowej mangi ojca Dragonballa, która po ponad 20 latach doczekała się najpierw pełnometrażowej adaptacji anime, a następnie serialu. Trzynastoodcinkowa produkcja pod tym samym tytułem ukazała się w Polsce na Disney+ i z miejsca urzekła mnie stylem i humorem. Jako stary fan przygód Goku i spółki, wychowany na mangach JPF i anime w RTL7, nie mogłem się doczekać zagrania w Sand Land. I choć ostatni twór, przy którym pracował mistrz Toriyama, nie jest li tylko odcinaniem kuponów od aktualnie popularnej marki, to zewsząd wyłażą niedociągnięcia i brak konsekwencji.

W Sand Land przenosimy się do pustynnego świata zamieszkałego przez ludzi i demony. Oba gatunki cierpią z powodu permanentnego deficytu wody. Życiodajny płyn praktycznie zniknął z powierzchni ziemi po tajemniczej katastrofie i dziś można go albo kupić za horrendalne kwoty, albo ukraść, w czym specjalizują się demony pod wodzą różowoskórego Belzebuba.

Beluś, jak go sympatycznie zdrabniano w polskiej wersji anime, jest księciem demonów i synem samego Lucyfera. Nasz bohater nie ma jednak wiele wspólnego z biblijnym diabłem, bo choć próbuje sprawiać wrażenie groźnego i bezlitosnego, to w rzeczywistości jest pomocny, przyjacielski i wielkoduszny. Co nie znaczy, że nie potrafi siać grozy w szeregach wroga. Ale gdyby musiał się spowiadać, to głównie z okradania wojskowych dostaw wody (w stylu Robin Hooda) i zarywania nocek przed konsolą, co nie podoba się tatusiowi z piekła rodem.

Taki właśnie Belzebub w pelerynie i krótkich spodenkach jest głównym bohaterem Sand Land. W historii nawiązującej do mangi i anime (nie jest to wierna adaptacja serialu - niektóre sceny pominięto, inne dodano) Beluś wyrusza na poszukiwania legendarnego źródła wody, o którym dowiaduje się od ludzkiego szeryfa imieniem Rao. Mężczyzna nosi w sobie bolesną tajemnicę, którą będziemy poznawać w trakcie rozgrywki. Nie liczcie jednak na to, że Sand Land wciągnie was fabułą i przytrzyma na długie godziny. Choć jest to gra wpisująca się w standardy action jRPG z półotwartym światem, to ukończenie głównego wątku zajmuje zaledwie kilkanaście godzin. A odblokowanie i odkrycie wszystkiego, co możliwe, to zabawa na maksymalnie 30+ godzin.

Było to dla mnie sporym zaskoczeniem, bo Sand Land z początku sprawia wrażenie wypchanej po brzegi, nomen omen, piaskownicy. Ciągnące się po horyzont pustkowia zdają się zachęcać do odkrywania kolejnych fragmentów mapy, co i rusz trafia się grupka przeciwników do ubicia lub zostawienia w spokoju, gdzieniegdzie trafiamy na surowce do zebrania czy NPC-ów czekających na interakcję. Ta wielkość i rozmach są jednak bardzo pozorne. Jak na prawdziwej pustyni, w Sand Land poza głównym wątkiem dzieje się bardzo niewiele. Misje poboczne oferowane w obozach i innych miasteczkach są w większości na jedno kopyto. Grając, miałem wrażenie, że twórcom zabrakło weny i/lub zasobów (trochę jak w niedawno recenzowanym Endless Ocean Luminous), by pokazać i zrobić coś więcej. Mówiąc inaczej: jako gra liniowa jest bardzo spoko, ale licząc na jRPG z otwartym, wielkim i bogatym światem, będziecie srodze zawiedzeni, sięgając po Sand Land.

Rozgrywka w Sand Land to nierówna mieszanka kilku składników, z których najważniejsze to jeżdżenie pojazdami, walka wręcz, proste zagadki i sekcje skradankowe. Są też aktywności poboczne takie jak wyścigi, zbieranie surowców czy urządzanie własnych czterech kątów. Zdecydowanie najwięcej czasu spędza się za kierownicą lub sterami rozmaitych pojazdów, co nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo, kto zna animowany pierwowzór. Belzebub i jego towarzysze mogą korzystać z kilku rodzajów wehikułów, które różnią się specyfiką i zastosowaniem: jest szybki i zwrotny motocykl, skoczny robot, bojowy mech, czołg i poduszkowiec. Kiedy odblokujemy wszystkie rodzaje pojazdów, możemy błyskawicznie (wybieramy z kołowego menu) przesiadać się z jednego do drugiego, co stanowi jeden z fajniejszych patentów w całej grze.