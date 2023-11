10 niezapomnianych momentów z Call of Duty. Znasz je? - ranking TOP 10

Czasami wydaje mi się, że gracze dzielą się na tych, którzy kupują Call of Duty dla multiplayera i tych, którzy robią to dla kampanii. Oczywiście jest to ogromne uproszczenie, ale chyba wiecie co mam na myśli. Dzisiaj skupimy się na tej drugiej grupie. Z okazji niedawnej premiery Modern Warfare III przypomnimy sobie najbardziej pamiętne momenty jakie zaprezentowała ta seria w swojej długiej historii.

Call of Duty w kampanii zawsze chciało przełamywać bariery, czy to kontrowersyjnymi scenami czy na tyle efektownymi, że nie powstydziłby się ich nawet Michael Bay. Było więc z czego wybierać, a wytypowanie ostatecznej dziesiątki sprawiło mi sporo problemów. Liczę więc na to, że w komentarzach podzielicie się swoimi typami. Myślę, że wartych przypomnienia scen z całej historii Call of Duty znajdziemy znacznie więcej.

UWAGA! Mogą się pojawić drobne spoilery, mimo że starałem się ich unikać.

Ukrywanie się w trawie w Prypeci - Call of Duty: 4 Modern Warfare

Zaczynamy od jednej z najbardziej kultowych misji w historii Call of Duty. Wyprawa na Prypeć pokazuje jak niezwykle ciekawa może być mocno oskryptowana sekwencja, w której wcielamy się w snajpera. To właśnie od tego momentu niemal każdy FPS musiał mieć taką misję. Zdecydowanie najlepszym momentem zadania All Ghillied up był ten, w którym trafiamy na spory oddział wroga. Szans w walce nie ma i trzeba się ukryć. Z pomocą przychodzi wtedy wysoka trawa. Fragment ten został świetnie wyreżyserowany i budzący ogromne emocje. Moment, w którym centymetry od nas przechodzi armia wroga był tak ekscytujący, że wielu graczy pewnie wstrzymało ma chwilę oddech. Zdecydowanie jedna z najlepszych scen Call of Duty 4: Modern Warfare, które przez wielu do dzisiaj jest uznawane za szczytowe osiągnięcie marki od Activision.

Odbicie obozu koncentracyjnego - Call of Duty: WWII

Jedną z najbardziej niedocenionych odsłon Call of Duty jest WWII, które po wielu latach przerwy przeniosło serię do korzeni. Jej zwieńczeniem było odbicie obozu koncentracyjnego. Ten niezwykle trudny temat wcześniej był zazwyczaj pomijany w grach wideo. Ekipa Sledgehammer Games postanowiła to zmienić i pokazać okrucieństwo tego miejsca. Przejście przez obóz było więc spokojne i poruszające. To nie była kolejna strzelnica do wyeliminowania wrogów. Przejmujące w tej scenie było też to, że pojawiła się na sam koniec gry, pełniąc rolę perfekcyjnego dla fabuły ostatniego aktu. Ostatnie momenty miały też duże znaczenie z punktu widzenia budowania relacji między bohaterami. To akurat Call of Duty zazwyczaj robiło na bardzo wysokim poziomie.

Wybuch bomby atomowej - Call of Duty: 4 Modern Warfare

Wracamy do pierwszego Modern Warfare, które pełne było pamiętnych scen. Kolejną jest słynny wybuch bomby atomowej. To w 2007 roku było bardzo odważną decyzją. Takich rzeczy gry do tej pory nie pokazywały. Infinity Ward pokazało w tym momencie, że w swojej grze chce pokazać prawdziwą trzecią wojnę światową. Na uwagę zasługuje też fakt, że w tym momencie nie byliśmy tylko biernym obserwatorem. W tej scenie bohater znalazł się w samym centrum wydarzeń, dzięki czemu mogliśmy w pełni zobaczyć tragizm tej sceny - odlatujące helikoptery i goniąca go fala uderzeniowa. Goniąca, co tutaj najważniejsze, skutecznie.