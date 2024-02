Zwolnienia u twórców Life is Strange: True Colors. Deck Nine straci 20% zespołu

Deck Nine poinformowało w komunikacie opublikowanym na portalu społecznościowym X, że – podobnie jak wiele innych zespołów – również zostało dotknięte przez „pogarszające się warunki rynkowe”. Dlatego też twórcy Life is Strange: True Colors podjęli „trudną” decyzję o zwolnieniu 20% pracowników.

Wczoraj dowiedzieliśmy się o masowych zwolnieniach w PlayStation . Niestety okazuje się, że to nie koniec przykrych wieści z branży gier wideo. Decyzję o redukcji etatów podjęło bowiem kolejne już – w ciągu ostatnich tygodni – studio. Tym razem mowa o Deck Nine, czyli zespole odpowiedzialnym m.in. za Life is Strange: True Colors .

Ci ludzie to niesamowici, utalentowani i wspaniali deweloperzy. W trakcie swojej pracy w Deck Nine Games wywarli ogromny wpływ i nie była to łatwa decyzja. Prosimy, zatrudnijcie ich, są rewelacyjni – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Stephan Frost – reżyser w Deck Nine Games – poinformował natomiast, że kierownictwo studia zdecydowało się na obniżki wynagrodzeń, by jak najbardziej zmniejszyć skalę zwolnień. Deweloper dodał, że twórcy Life is Strange: True Colors posiadają obecnie „najsilniejszy zespół w historii”, a także stwierdził, że aktualna sytuacja w branży gier wideo jest „do bani”.