Zwiastun premierowy Hollowbody. To gra dla fanów klasycznych survival horrorów

Autor produkcji inspirował się takimi klasykami, jak Silent Hill 2 i 3, Rule of Rose i Kuon.

Jutro premiery doczeka się Hollowbody, czyli bardzo obiecujący survival horror autorstwa jednoosobowego studia Headware Games. Gra stworzona przez Nathana Hamleya powstawała trzy lata i wyprodukowanie jej było możliwe dzięki zbiórce na portalu Kickstarter.

Hollowbody - informacje o grze

Hollowbody to survival horror wzorowany na klasycznych takich klasykach, jak Silent Hill 2 i 3, Rule of Rose i Kuon. Wcielamy się Micę, która jest nielicencjonowaną shipperką z czarnego rynku, a naszym zadaniem jest znalezienie zaginionej partnerki, czyli Sashy. Znajdujemy się w strefie wykluczenia, gdzie dysponujemy tylko ograniczonymi zasobami, mimo to musimy znaleźć drogę ucieczki.